La comisión de Derechos Humanos de la Legislatura de Neuquén analizó este jueves una propuesta para incorporar la mensajería móvil al sistema de alerta utilizado para la búsqueda de menores desaparecidos, conocido como “Alerta Nati”.

Durante la reunión, los legisladores recibieron a Mariano Rolla, autor del proyecto, quien explicó los alcances de la iniciativa que busca actualizar la Ley 2705, sancionada en 2010.

Qué tecnología incorporaría

Según explicó Rolla, desde la aprobación de la normativa se produjeron importantes avances tecnológicos en materia de telecomunicaciones. En ese sentido, planteó la posibilidad de utilizar esas herramientas para enviar alertas de manera rápida y segmentada a los teléfonos celulares ubicados en una determinada zona.

La propuesta contempla trabajar con las empresas de telefonía para implementar un sistema de mensajería digital capaz de llegar a dispositivos con distintas tecnologías, desde 2G hasta 5G.

También se analiza que la alerta pueda emitirse con un sonido distintivo y alcance un radio geográfico definido en función de la última ubicación conocida del menor.

“Cada minuto cuenta en caso de desaparición de menores de edad”, sostuvo Rolla, quien explicó que el objetivo es que la alerta pueda activarse inmediatamente después de realizada la denuncia.

El proyecto también apunta a reducir los tiempos de los operativos de búsqueda y facilitar la coordinación con otras provincias. En ese sentido, Rolla señaló que Río Negro y La Pampa avanzan con iniciativas similares, mientras que Mendoza ya cuenta con una normativa que incorpora herramientas digitales al sistema de alertas.

También buscan ampliar el sistema de videovigilancia

Durante la misma reunión, la comisión de Derechos Humanos analizó además un proyecto que propone integrar al sistema de videovigilancia de la Policía provincial las imágenes captadas por cámaras privadas que monitorean espacios públicos.

El autor de la iniciativa, el legislador Marcelo Bermúdez (PRO-NCN), explicó que la propuesta apunta a ampliar la cobertura de las cámaras policiales mediante imágenes que particulares puedan aportar voluntariamente.

La intención, según indicó, es poder cubrir sectores que actualmente quedan fuera del alcance del sistema de seguridad, sin generar un costo adicional para el Estado.

Por qué se llama “Alerta Nati”

El sistema lleva ese nombre en homenaje a Natalia Ciccioli, una adolescente de 12 años que fue vista por última vez el 16 de enero de 1994 en San Martín de los Andes. A más de tres décadas de su desaparición, su caso continúa dando nombre al mecanismo de búsqueda de menores en la provincia.