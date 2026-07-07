El centro de esquí Chapelco informó que este martes 8 de julio no podrán habilitarse las pistas debido a que las condiciones climáticas registradas en las últimas horas impiden que la misma esté habilitada.

A través de un comunicado oficial, la empresa confirmó que la apertura prevista para este martes será parcial, permitiendo únicamente el ascenso por la nueva Telecabina hasta la cota 1600 para peatones.

Mientras los vecinos asistan a conocer las instalaciones, continuarán las tareas para acondicionar las pistas.

Desde Chapelco señalaron que, de acuerdo con las previsiones meteorológicas para los próximos días, las condiciones podrían mejorar en breve y permitir la habilitación de los sectores destinados al esquí.

Por el momento se sigue monitoreando la evolución climática y habrá información actualizada en sus canales oficiales.