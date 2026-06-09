Tres horas clave para el servicio de agua

La mañana de este martes podría traer complicaciones en distintos barrios de Neuquén. El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) advirtió que un corte de energía programado impactará sobre el funcionamiento de la planta potabilizadora Mari Menuco y podría generar problemas en el abastecimiento de agua potable.

La interrupción eléctrica será realizada por el EPEN entre las 9 y las 12 y afectará también a las cisternas que abastecen parte de la capital neuquina.

Desde el organismo explicaron que durante esas horas disminuirá la capacidad de producción y distribución de agua, por lo que podrían registrarse episodios de baja presión e incluso falta de suministro en sectores ubicados principalmente en las zonas norte y este de la ciudad.

Qué pasará mientras dure el corte

Según informó el EPAS, durante la interrupción eléctrica se utilizará un generador para mantener operativas algunas bombas del sistema. Sin embargo, aclararon que no será posible sostener el funcionamiento completo debido al elevado consumo energético que requiere la planta.

Eso significa que el sistema continuará funcionando parcialmente, aunque con menor capacidad para abastecer la demanda habitual de la ciudad durante esas horas de la mañana.

El organismo indicó que, una vez restablecido el servicio eléctrico cerca del mediodía, el abastecimiento comenzará a recuperarse de manera progresiva.

El pedido a los vecinos

Ante este escenario, desde el EPAS solicitaron a los usuarios extremar el cuidado del agua mientras dure la contingencia.

La recomendación es utilizar el recurso únicamente para consumo humano y tareas esenciales de higiene hasta que el sistema vuelva a operar con normalidad.

La advertencia apunta especialmente a evitar consumos innecesarios durante las horas más sensibles del corte, para reducir el impacto en los sectores que podrían quedarse sin presión suficiente.

Cómo hacer consultas

Desde el organismo recordaron que los usuarios pueden comunicarse con el Centro de Atención al Usuario del EPAS ante consultas o inconvenientes vinculados al servicio.

La línea habilitada es el 0800-222-4827.