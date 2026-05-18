Luego de una mañana marcada por pérdidas de agua, complicaciones de tránsito y baja presión en distintos sectores de Neuquén, el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) informó que quedó reparada la fisura detectada en el acueducto de distribución ubicado en la intersección de calles Mosconi y Tronador.

Desde el organismo indicaron que el personal operativo realizó maniobras de regulación de válvulas para recuperar progresivamente la presión del sistema y normalizar el servicio domiciliario en el sector de Confluencia Urbana.

Según precisaron, la restitución del suministro será paulatina durante las próximas horas.

Además, recordaron que los vecinos pueden realizar consultas a través de la línea gratuita 0800-222-4827.

El inconveniente comenzó a evidenciarse temprano este lunes.

Una mañana complicada entre pérdidas de agua y desvíos

El inconveniente comenzó a evidenciarse temprano este lunes, cuando automovilistas que circulaban desde Neuquén hacia Cipolletti se encontraron con una importante acumulación de agua en la zona de Tronador y Perticone, al costado de Mosconi.

La situación generó maniobras bruscas, desvíos improvisados y complicaciones en el tránsito, en un sector ya afectado por las obras que se ejecutan sobre la avenida Mosconi.

Con el correr de las horas, EPAS confirmó que se trataba de una fisura en un acueducto de 200 milímetros de diámetro.

Según explicaron los operarios, la pérdida no había sido detectada antes porque en ese sector existe un conducto pluvial que absorbía el agua filtrada, evitando que saliera a la superficie.

Sin embargo, el organismo relacionó la rotura con los reclamos por falta de agua y baja presión que vecinos de Confluencia venían realizando durante el fin de semana.

La zona permaneció parcialmente cerrada durante varias horas debido a la presencia de maquinaria pesada y personal operativo trabajando sobre el acueducto.