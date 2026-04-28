El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) anunció durante la tarde de este lunes que se ha producido la rotura de un caño en Avenida Mosconi, en la intersección con calle Misiones. Desde el organismo ya están trabajando y estimaron que el servicio se normalizará en horas de la noche.

Detallaron que se trata de la fisura de una cañería de distribución de agua potable en la intersección de Avenida Mosconi con la calle Misiones, en la ciudad de Neuquén.

Desde el primer momento, personal operativo del organismo realizó maniobras sobre válvulas para poder intervenir la cañería sin presencia de agua y avanzar con su reparación, que comenzó en horas de la tarde.

Qué barrios afecta y qué aclaró EPAS

Agregaron que para estos trabajos fue necesario detener el sistema de agua potable del río Limay, denominado “Leguizamón”, por lo que se ven afectados los barrios Área Centro Sur, Área Centro Este, Barrio Nuevo, Villa María, Río Grande, Don Bosco, Belgrano y Limay.

También aclararon que no hay agua en la vía pública ni interrupción de tránsito ya que el agua que debe salir del sistema es evacuada mediante un pluvial municipal.

Detallaron que la cañería dañada es bastante antigua y que no se tenía registro de que estuviera allí.

"Es importante destacar que este tipo de situaciones se pueden repetir a lo largo de la ejecución de los trabajos, por lo que se ha creado un protocolo de actuación entre el municipio, EPAS y las empresas que están a cargo la obra para un rápido accionar en caso de repetirse una situación similar", indicaron.

Por ahora recomiendan a los usuarios extremar el cuidado del agua, priorizándola únicamente para consumo humano e higiene. Ante cualquier inconveniente, las vecinas y vecinos pueden comunicarse con el Centro de Atención al Usuario (0800-222-4827), disponible las 24 horas.