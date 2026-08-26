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Alivio en la montaña: encontraron al refugiero de 28 años que había desaparecido camino a Laguna Ilón

Tras un intenso operativo de rescate en Laguna Ilón, fue localizado Juan Martín Crespo, el refugiero de 28 años conocido como “El Chino”. La Comisión de Auxilio del Club Andino Bariloche, Parques Nacionales, Gendarmería y Prefectura participaron de la búsqueda en medio de condiciones climáticas adversas

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Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Miércoles, 26 de agosto de 2026 a las 11:16
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La búsqueda se realizó en medio de clima adverso

Una noticia que llevó alivio a familiares, amigos y a todos los equipos que participaron del operativo: Juan Martín Crespo, el refugiero de 28 años que era buscado en la zona de Laguna Ilón, en Bariloche, fue hallado durante la mañana de este miércoles. 

Crespo, conocido en el ambiente de montaña como “El Chino”, había iniciado el ascenso este martes junto a otro refugiero. Mientras su compañero avanzaba con esquíes, él lo hacía con raquetas de nieve. En el trayecto se separaron y Crespo tomó un camino viejo, lo que impidió que llegara al refugio en el horario previsto. La situación generó preocupación y motivó el despliegue de la Comisión de Auxilio del Club Andino Bariloche (CAX), guardaparques y personal de Parques Nacionales.

Dos camionetas del Club Andino y un vehículo de Parques Nacionales se dirigieron hacia la zona de Pampa Linda para iniciar el rastrillaje, con la incorporación prevista de personal del ICE de Parques Nacionales. La búsqueda se desarrolló en medio de condiciones meteorológicas adversas, que complicaron el trabajo de los rescatistas y aumentaron la tensión en la comunidad de montaña.

Finalmente, Crespo fue localizado y se puso fin a las horas de incertidumbre que se habían generado desde que se perdió su rastro en el camino hacia el refugio. El hallazgo fue comunicado oficialmente por todas las instituciones que participaron y que agradecieron el acompañamiento de la comunidad. Asimismo, destacaron la coordinación interinstitucional en un contexto de alta complejidad.

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