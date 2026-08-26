El acuerdo firmado entre Nación y Río Negro para el traspaso de las rutas nacionales 22 y 151 fue definido por el presidente de Vialidad Rionegrina, Raúl Grün, como el inicio de un proceso de recuperación largamente esperado. “Hemos comenzado un camino, nos pusimos de acuerdo. Hay un acta firmada en Buenos Aires que le da marco a esta cuestión para lograr la puesta en valor de estas rutas que están muy complicadas. Son más de 515 km”, expresó el funcionario.

Grün explicó que cada tramo presenta una situación distinta. “Algunos tienen contratos abiertos, como el de Cervantes a Cipolletti. La solución es que el Estado nacional se comprometió a finalizar esos contratos. No sé la figura que utilizarán, si será extinción o rescisión de contrato para que nosotros podamos tomar las obras. Hasta que eso suceda desde la provincia haremos tareas mínimas de bacheo”, detalló.

El convenio contempla además que la Provincia asuma obras inconclusas, como la rotonda estratégica de Choele Choel, el reacondicionamiento de la RN 151 en el tramo Barda del Medio–Catriel y la recuperación del Puente 83 en Cipolletti. La primera etapa prevé la intervención en 305 km de tramos liberados, con trabajos de bacheo, repavimentación, señalización y seguridad vial.

El titular de Vialidad de Río Negro (VRN) reconoció que la firma de los convenios responde a la necesidad de avanzar pese a las dificultades. “Evaluamos y vimos que no había cambio de actitud del Gobierno Nacional respecto de los fondos, es por eso que se firmaron los convenios. Entiendo lo del legislador Delgado Sempé de cuestionar los fondos nacionales, pero hubo que evaluar las consecuencias y esta fue la única herramienta que nos quedó. No solo pasa en Río Negro, hay otras partes de la Argentina que están de la misma manera”, señaló.

Desde el plano técnico, Vialidad Rionegrina ya realizó evaluaciones y este miércoles presentará a la Legislatura la aprobación del convenio junto con la autorización de un financiamiento externo de 60 millones de dólares para licitaciones.

Grün precisó en Radio Kaos de Roca que existen dos situaciones particulares: la transferencia de contratos de Vialidad Nacional a VRN con acuerdo de las empresas, y las actas de toma de posesión que Nación deberá entregar con el listado del patrimonio. “La propiedad seguirá siendo de la Nación. Lo más rápido será la transferencia de contratos".