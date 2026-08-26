Un adolescente de 13 años le salvó la vida a su padre luego de que sufriera un paro cardíaco mientras ambos se encontraban de visita en una vivienda del barrio cerrado Arelauquen, en Bariloche. El joven advirtió que algo extraño estaba ocurriendo, comenzó a realizarle RCP y mantuvo las maniobras durante aproximadamente 10 o 15 minutos, hasta que llegó la asistencia.

El dramático episodio ocurrió durante la noche del sábado, cuando padre e hijo estaban tranquilos mirando televisión. De repente, el hombre comenzó a realizar ruidos extraños y el adolescente comprendió que no se trataba de un problema alimenticio. Sin paralizarse, inició las maniobras de reanimación y pidió a los gritos que una adolescente de 16 años, hija de los propietarios de la vivienda, solicitara ayuda.

El chico sostuvo la RCP durante varios minutos, hasta que llegaron los primeros auxilios. Los integrantes de la seguridad privada del barrio continuaron con las maniobras y posteriormente arribaron los Bomberos Voluntarios del Cuartel Melipal, quienes utilizaron un DEA para asistir al hombre. Finalmente, una ambulancia lo trasladó al Sanatorio San Carlos.

El hombre permanece internado y continúa recuperándose después del episodio. Según explicó Dolores, su esposa y madre del adolescente, debió atravesar una intervención y ahora los médicos realizan distintos estudios para determinar qué provocó el paro cardíaco y establecer si necesita algún tratamiento adicional. “Se está recuperando, gracias a Dios bien”, contó en Canal Seis.

Detrás de la reacción del adolescente hubo un conocimiento que terminó siendo decisivo: había aprendido RCP y primeros auxilios previamente. Su padre es bombero voluntario y junto con su madre siempre consideraron fundamental que sus hijos supieran cómo actuar ante una emergencia. Incluso, los chicos participaron de cursos dictados en uno de los cuarteles de Meliquina, en la zona de San Martín de los Andes.

Pero saber RCP y animarse a aplicarla cuando la víctima es el propio padre son dos cosas completamente diferentes. “Todos podemos aprender a hacerlo, pero de ahí a poder actuar en el momento, cuando también interviene un tema afectivo”, reflexionó Dolores. El adolescente será reconocido por los Bomberos Voluntarios del Cuartel Melipal por su actuación durante la emergencia.

Finalmente, la madre pidió que la historia de su hijo sirva para generar conciencia y que más personas se animen a capacitarse. “Que la gente se anime a realizar estos cursos, que sepan que cualquiera lo puede hacer, cualquiera puede salvar esa vida”, sostuvo. Mientras el hombre continúa internado y bajo estudios médicos, la familia intenta dejar atrás el dramático momento, con una certeza que quedó marcada para siempre: su hijo de 13 años supo qué hacer cuando más lo necesitaba y sostuvo su vida hasta que llegó la ayuda.