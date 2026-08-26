Bariloche comenzó a delinear una agenda de integración con Valdivia, orientada a profundizar vínculos en turismo, producción, comercio e inversiones. El intendente Walter Cortés encabezó una reunión en la ciudad chilena con autoridades de la Cámara de Comercio local, acompañado por el presidente del Tribunal de Contralor, Estanislao Cazaux, y el director de Relaciones Institucionales, Antonio Zidar.

Del encuentro participaron la presidenta de la Cámara de Comercio de Valdivia, Laura Bertolotto Navarrete, el consejero regional Héctor Manuel Pacheco Rivera y referentes institucionales de la ciudad. Allí se analizaron alternativas de intercambio vinculadas a inversiones, comercialización de productos y nuevas oportunidades para los sectores productivos de ambas localidades.

Uno de los ejes principales fue el turismo. Cortés compartió la experiencia acumulada por Bariloche y explicó herramientas como el trabajo del EMPROTUR y las posibilidades que ofrece el Parque Productivo Tecnológico Industrial Bariloche (PITBA). La intención es replicar modelos de promoción y generar encuentros entre empresarios y prestadores turísticos de ambos lados de la cordillera.

La reunión dejó abierta una agenda de continuidad que apunta a transformar los puntos en común en resultados concretos. Cortés subrayó que el objetivo es avanzar en una integración que combine turismo, producción y comercio, con beneficios directos para las comunidades. “Queremos que esta relación se traduzca en oportunidades reales, que nuestros sectores productivos y turísticos encuentren en Valdivia un socio estratégico y que Bariloche también pueda ofrecer su experiencia y capacidad de desarrollo”, expresó el jefe comunal.

El intendente de Bariloche destacó además que la cooperación con Valdivia se incluye en una estrategia más amplia de internacionalización de la ciudad, que busca consolidar su perfil productivo y turístico en la región patagónica y fortalecer vínculos con Chile como socio prioritario.