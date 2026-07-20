El intendente de Allen, Marcelo Román, sufrió un nuevo revés en medio de la crisis política y judicial que atraviesa. La Ordenanza 044/2026 que dispone su suspensión preventiva ya fue publicada en el Boletín Oficial municipal, quedó formalmente vigente y activó la cuenta regresiva para su salida del cargo. Después de buscar una respuesta en la Justicia e intentar vetarla sin éxito, el jefe comunal deberá abandonar la Intendencia este viernes, mientras continúa imputado por peculado y administración fraudulenta.

La publicación de la norma marca un antes y un después en un conflicto que escaló en pocas semanas y que convirtió a Allen en uno de los escenarios políticos más convulsionados de Río Negro. La decisión del Concejo Deliberante dejó de ser únicamente una resolución política para transformarse en un acto administrativo plenamente ejecutable, con plazos concretos y consecuencias inmediatas.

Román, primer intendente libertario del país, buscó impedir ese desenlace. Apenas se conoció la promulgación de la ordenanza, intentó presentar un veto argumentando que todavía se encontraba dentro de los plazos previstos por la Carta Orgánica Municipal. Según sostuvo, la secretaria del Concejo Deliberante se negó a recibir la documentación, por lo que decidió remitirla mediante correo electrónico oficial y carta documento para dejar constancia de su presentación.

Sin embargo, esa estrategia no prosperó. Desde el Concejo Deliberante fueron categóricos al sostener que la ordenanza ya había quedado promulgada de manera tácita y que el intendente carecía de facultades para vetar una medida que ya había completado el procedimiento administrativo. De esa manera, el intento de Román quedó sin efecto y la suspensión continuó su curso.

La Ordenanza 044/2026 dispone la suspensión preventiva y precautoria del jefe comunal hasta que exista una sentencia definitiva en la causa penal que lo tiene imputado. Además, establece que durante ese período no percibirá dieta, salario ni ningún otro concepto económico vinculado al ejercicio de la función pública.

A partir de la publicación en el Boletín Oficial comenzó a correr el plazo fijado por la propia normativa. Por ese motivo, este viernes la suspensión se hará efectiva y Román deberá dejar el despacho municipal, produciéndose uno de los cambios institucionales más importantes de los últimos años en Allen.

En ese escenario, la Carta Orgánica Municipal prevé que el presidente del Concejo Deliberante, Fabián Figueroa, asuma de manera provisoria el Poder Ejecutivo con todas las atribuciones propias del cargo. A su vez, el concejal Guillermo Pennesi, de Juntos Somos Río Negro, pasará a ocupar la presidencia del cuerpo legislativo para completar el nuevo esquema institucional.

La ordenanza también ordena comunicar la medida al Tribunal de Cuentas, a la Junta Electoral Municipal, a la Fiscalía de Estado de Río Negro y a los distintos organismos administrativos para asegurar su cumplimiento. Incluso advierte que serán considerados nulos todos los actos administrativos, resoluciones o disposiciones que contradigan la suspensión mientras permanezca vigente.

La publicación oficial representa un nuevo capítulo de una crisis que comenzó con la imputación de Román por presuntos delitos contra la administración pública y que luego derivó en una inédita decisión del Concejo Deliberante de suspender al primer intendente libertario del país. En aquel momento, el jefe comunal anticipó una fuerte batalla judicial para intentar revertir la medida. Ahora, con la ordenanza oficialmente promulgada y el veto rechazado, el escenario cambió por completo: el proceso administrativo ya está en marcha y, salvo una resolución judicial que disponga lo contrario, el viernes Marcelo Román dejará de ejercer como intendente de Allen.