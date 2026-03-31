La llegada de directivos de la empresa ALPAT a San Antonio Oeste encendió una mezcla explosiva de expectativa y temor entre los trabajadores, en un contexto donde la incertidumbre laboral crece y las definiciones no llegan.

El arribo de representantes de la firma no es un dato más. Es, para muchos, una jugada límite. Después de semanas de tensión, actividad reducida y rumores de recortes, la presencia de la cúpula empresaria aparece como la única esperanza de obtener respuestas concretas sobre el futuro de la planta.

Pero el clima no es el mejor. Según pudo reconstruirse, la actividad en la empresa está funcionando apenas a un 35%, un número que prende todas las alarmas en una comunidad que depende directamente del movimiento de la planta.

Y cuando la producción cae, el miedo crece. En los pasillos ya no se habla en voz baja: circulan versiones de posibles despidos, ajustes y un escenario que podría volver a golpear fuerte a cientos de familias. No es paranoia: el conflicto viene escalando hace meses, con antecedentes de despidos, reclamos salariales y denuncias internas que dejaron heridas abiertas.

En ese marco, el sindicato movió fichas. Tras asambleas y gestiones contrarreloj, se logró que los directivos bajen a la ciudad. La expectativa ahora está puesta en lo que ocurra en esas reuniones: encuentros con trabajadores, delegados y personal tercerizado que buscan algo básico, pero hoy incierto, una garantía de continuidad laboral.

Porque el problema no es solo la empresa. El contexto económico también juega su partido. Caída del consumo, apertura de importaciones y presión sobre la producción local forman un combo que complica aún más el escenario y deja a ALPAT en una situación delicada.

Aun así, desde el gremio intentan sostener una cuota de optimismo. Hablan de diálogo, de ordenar la empresa y de sostener los puestos de trabajo. Pero en la práctica, la sensación en la planta es otra: incertidumbre, bronca contenida y un futuro que pende de una reunión.

Mientras tanto, hay fechas que apremian. Compromisos salariales en puerta, pagos que deben cumplirse y servicios que aún no terminan de normalizarse. Cada día que pasa sin definiciones alimenta la tensión.

Y en San Antonio Oeste, todos lo saben, no se trata solo de una fábrica. Se trata del sustento de cientos de familias y del motor económico de toda una ciudad que hoy mira con preocupación lo que puede pasar.