ALPAT en la cuerda floja: la audiencia que definirá el futuro de la planta

La calma en la planta de ALPAT es apenas aparente. Los trabajadores saben que hoy, a las 10, en la delegación de la Secretaría de Trabajo de San Antonio Oeste, se jugará buena parte del desenlace de un conflicto que ya dejó su huella en la producción. La audiencia se adelantó una semana y generó expectativa: allí se cruzarán los representantes sindicales con los empresarios, que esta vez participarán en forma virtual.

La medida de fuerza que el Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas había iniciado el miércoles se levantó el jueves, apenas se confirmó la convocatoria. La huelga había alcanzado a la unidad 12000, pero su impacto fue mayor: el solo hecho de frenar en ese sector encendió todas las alarmas sobre lo que puede significar un conflicto prolongado.

Lo que está en juego no es menor. Los trabajadores reclaman una recomposición salarial y mejores condiciones laborales, cansados de lo que consideran una negativa sistemática al diálogo de parte de la empresa. Apuntan a que las decisiones se toman lejos de San Antonio, y que el gerente local de Recursos Humanos no tiene margen para destrabar nada.

En la previa, la foto más fuerte fue la de los operarios acompañando la protesta, con excepción de producción, conscientes de lo que implicaría detenerla. Ese respaldo volverá a repetirse hoy, cuando se concentren en las puertas de Trabajo para seguir de cerca lo que se discuta adentro.

El gremio reclama recomposición salarial y diálogo real con la empresa.

La sensación entre los trabajadores es que hoy se puede marcar un antes y un después. Si la empresa se abre a una recomposición, el conflicto puede encaminarse. Si no, todo indica que las medidas se endurecerán y el escenario volverá a tensarse, con la producción como rehén de un tironeo que parece recién empezar.