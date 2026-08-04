Quienes visiten el cerro Chapelco esta temporada de nieve obtendrán beneficios especiales y novedades que se implementan por primera vez en el centro de esquí.

La novedad es que los esquiadores podrán alquilar equipos de esquí de forma online y acceder sin cargo a los SmartLockers para guardar el equipamiento durante toda su estadía.

El rental oficial del complejo habilitó la contratación de equipos a través de su sitio web, una modalidad que permite organizar la visita con anticipación y evitar filas en el momento de llegada.

Para quienes contraten el alquiler por tres días, además podrán acceder al servicio de SmartLockers sin costo adicional para guardar el equipamiento durante toda la estadía.

El complejo dispone de más de 700 SmartLockers para equipos en la Estación 1200, con capacidad para dos o cuatro pares, y otros 350 lockers para mochilas en la Estación 1600.

Ambos servicios se gestionan en la boletería y quedan vinculados al pase a través de la ChipCard.

Además, entre otro de los beneficios se recuerda el pase gratuito para los vecinos y vecinas de San Martín de los Andes mayores de 70 años. Aplica tanto para esquiadores como para quienes deseen acceder al complejo con un pase peatonal.

El trámite debe realizarse de forma presencial en la boletería, presentando el Documento Nacional de Identidad que acredite domicilio en la localidad.