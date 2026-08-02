Con buena cantidad de nieve en cerros y centros de esquí, Neuquén extiende su oferta durante agosto y septiembre

Miles de visitantes locales y de distintos países disfrutaron de los destinos turísticos durante las vacaciones de invierno. Con una considerable cantidad de nieve en la Cordillera, Neuquén extiende su oferta para los meses de agosto y septiembre y se espera que la afluencia supere las expectativas.

"Desde hace varios años, el mes de agosto para los centros de esquí y las localidades aledañas viene siendo más importante que julio. Por suerte hemos tenido una gran cantidad de nieve y eso nos permite tener los cerros en condiciones hasta la fecha lógica de cierre, que normalmente es el 30 de septiembre", consideró el presidente de NeuquénTur SE Gustavo Fernández Capiet, en diálogo con el canal 24/7.

Respecto a lo que resta del invierno, Fernández Capiet sostuvo que desde el gobierno provincial se continúan haciendo acciones puntuales y que ya están pensando en lo que es la primera y los primeros días del verano próximos. "Lo que es la promoción del invierno propiamente dicha, en una gran parte, ya la hemos dado por terminada. Estamos trabajando en productos específicos, por eso vamos a Meetup Argentina (uno de los principales encuentros de la industria de reuniones), que tendrá lugar el 5 y 6 de agosto en la Ciudad de Buenos Aires), tenemos una acción en Brasil que apunta a la comercialización de los centros de esquí del hemisferio norte, pero nosotros lo aprovechamos porque se acerca mucho público y mucho operador vinculado a la venta de la nieve. Y después tenemos lo que va a ser el desarrollo del próximo verano", enumeró el presidente de NeuquénTur.

Fernández Capiet adelantó los eventos internacionales de los que Neuquén formará parte. "Vamos a tener una participación en Hotelga 2026 -entre el 2 y 3 de septiembre-, en donde vamos a ir acompañados de una serie de productores neuquinos para ofrecer a toda la actividad de la hotelería y la gastronomía la posibilidad de insertar nuestros productos: vinos, ahumados, quesos, aceite de oliva, producción de chacras, frutos secos, dulces, etc", enumeró.

Este año, la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT 2026) se desarrollará entre el 26 y 29 de septiembre en el predio ferial La Rural en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sobre el final de la entrevista, Fernández Capiet sostuvo la importancia de la participación de la provincia en ese encuentro. "Vamos en conjunto con las seis provincias que integramos el Ente Patagonia, pero cada una manteniendo su identidad. Allí también llevaremos nuestra cocina, nuestros productos y nuestras actividades así como nuestros prestadores", concluyó.