Cerro Chapelco inauguró este viernes una nueva telecabina para diez pasajeros en San Martín de los Andes, como parte de un proceso integral de modernización del centro de esquí durante el primer año completo de la nueva concesión.

El acto fue encabezado por el gobernador Rolando Figueroa y contó con la participación del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, además de funcionarios provinciales y autoridades del complejo.

La nueva infraestructura reemplaza al antiguo sistema de ascenso y se suma a inversiones en gastronomía, estacionamientos, medios de elevación, producción de nieve, seguridad y tecnología. El objetivo es mejorar la experiencia de residentes y turistas durante la temporada de invierno y posicionar a Chapelco entre los centros de esquí más modernos de Sudamérica.

Rolando Figueroa inaugura la nueva telecabina de Cerro Chapelco durante la temporada de invierno.

La nueva telecabina marca el inicio de una nueva etapa para Chapelco

La incorporación de la telecabina para diez pasajeros representa la obra más importante ejecutada desde el cambio de concesión del centro de esquí.

El nuevo medio conecta la base con la cota 1600, reemplazando a la instalación anterior y aumentando significativamente la capacidad de transporte de visitantes.

Durante la inauguración, Figueroa destacó que la renovación fue posible tras la licitación realizada en 2025, la primera en tres décadas para el complejo.

"La atracción al inversor es darle seguridad jurídica y licitaciones transparentes", afirmó el mandatario.

También recordó que el nuevo concesionario tuvo poco margen para ejecutar obras antes de la temporada pasada, mientras que durante este año pudo desarrollar el plan completo de inversiones.

Qué cambia para quienes visiten el centro de esquí

La renovación no se limita al nuevo sistema de elevación.

Entre las principales mejoras se encuentran:

Nueva telecabina para 10 pasajeros.

Dos nuevas cintas transportadoras (magic carpets).

32.000 metros cuadrados de estacionamiento pavimentado.

Paradores y restaurantes totalmente remodelados.

Lockers renovados.

Nuevos centros comerciales.

Sistema digital de venta y acceso Axxess.

Molinetes inteligentes en todos los medios de elevación.

Nueva tienda online.

Cámaras de seguridad y comunicaciones digitales.

Además, se ampliaron los sanitarios, se renovó la infraestructura eléctrica y de gas y se reacondicionaron distintos edificios del complejo.

Más nieve y mejor equipamiento para toda la temporada

Otra de las inversiones importantes apunta a garantizar la operación incluso cuando las condiciones climáticas son adversas.

Entre el equipamiento incorporado aparecen:

9 nuevos cañones de nieve.

3 máquinas pisapistas PB600.

2 motos de nieve Lynx 69 Ranger Alpine.

Vehículos 4x4 para asistencia.

Camiones para despeje de nieve.

Tres estaciones meteorológicas.

Equipamiento completo para pisteros socorristas.

También se instalaron nuevos tanques de combustible de 50.000 litros y se reforzó el sistema operativo de toda la montaña.

Figueroa vinculó las inversiones con el desarrollo turístico

Durante su discurso, el gobernador sostuvo que la provincia busca transformar los ingresos provenientes de Vaca Muerta en obras que generen desarrollo económico.

Más servicios y mejor infraestructura para los visitantes.

"Neuquén no es solo Vaca Muerta", aseguró.

Explicó que los recursos también se destinan al fortalecimiento del turismo, la producción y la infraestructura, sectores considerados estratégicos para diversificar la economía provincial.

El impacto va más allá de Chapelco

El mandatario recordó que las inversiones alcanzan a otros centros de nieve neuquinos.

Durante las últimas semanas también fueron inauguradas mejoras en:

Cerro Bayo , con una nueva telesilla cuádruple.

, con una nueva telesilla cuádruple. Caviahue , donde se incorporó un nuevo medio de elevación.

, donde se incorporó un nuevo medio de elevación. Centros recreativos del norte neuquino.

La estrategia apunta a consolidar a Neuquén como la provincia con la mayor superficie esquiable del país y fortalecer su competitividad frente a otros destinos de nieve de Argentina y Chile.

Una concesión que cambió el rumbo del centro de esquí

La modernización comenzó tras la nueva concesión adjudicada en 2025, luego de 30 años sin un nuevo proceso licitatorio, según destacó el Gobierno provincial.

Ese cambio permitió planificar inversiones de largo plazo destinadas a renovar infraestructura que presentaba signos de obsolescencia, especialmente en medios de elevación y servicios para visitantes.

La nueva telecabina simboliza el primer gran resultado visible de esa transformación.

Impacto para San Martín de los Andes

La renovación del complejo tiene un efecto directo sobre la economía regional.

Cada temporada invernal moviliza:

hoteles,

gastronomía,

agencias de viaje,

comercios,

escuelas de esquí,

transporte,

empleo temporario.

Una mejor infraestructura permite recibir más visitantes, reducir tiempos de espera y extender la competitividad del destino frente a otros centros de esquí de la Patagonia.