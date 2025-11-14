Neuquén relanzó un registro provincial para actualizar la radiografía de los hogares que dependen del alquiler y medir con precisión cómo evoluciona el mercado en cada localidad. La herramienta apunta a obtener datos actuales sobre valores, modalidades de contrato y condiciones habitacionales, con el fin de orientar políticas públicas más ajustadas a las necesidades reales de la población.

La medida cobra especial relevancia en municipios donde la situación ya es crítica, como San Martín de los Andes, que atraviesa su décima declaración de emergencia habitacional. Desde el Instituto de Vivienda y Hábitat remarcan que contar con información sistematizada es esencial para entender el alcance del problema y diseñar estrategias que permitan un acceso más justo a la vivienda.

Observatorio de alquileres

El registro se complementa con el Monitor de Alquileres y el Observatorio de Alquileres —una iniciativa conjunta entre el IVH y equipos del Conicet— que analizan la evolución del mercado y generan indicadores actualizados para la toma de decisiones.

Con esta nueva edición, la Provincia busca fortalecer el diagnóstico sobre el sector y avanzar hacia políticas que alivien la carga de los inquilinos en un escenario marcado por la suba constante de precios y la falta de opciones formales.