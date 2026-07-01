Tras el disparo en el CPEM 6, Educación trabaja en la contención de toda la comunidad educativa

El grave episodio ocurrido este martes en el CPEM Nº6 de Cutral Co, donde un alumno de 13 años resultó herido por un disparo de arma de fuego dentro de un aula, mantiene en vilo a toda la comunidad educativa neuquina. Mientras la investigación judicial intenta reconstruir con precisión lo sucedido, el estudiante continúa en el Hospital de Cutral Co-Plaza Huincul. Analizan una derivación al hospital Castro Rendón de la ciudad de Neuquén para realizarse estudios de mayor complejidad.

El director provincial de Educación Secundaria, Christian Widmann, confirmó que el Ministerio de Educación mantiene contacto permanente con la familia del adolescente y aseguró que la prioridad es acompañar su evolución médica.

En paralelo, el Consejo Provincial de Educación (CPE) decidió suspender las clases durante este miércoles y jueves para concentrar todos los esfuerzos en la asistencia psicológica e institucional de estudiantes, docentes y familias que atravesaron una situación sin antecedentes en una escuela secundaria de la provincia.

El CPE trabaja en la contención de toda la comunidad educativa

Tras la evacuación del establecimiento, que permitió el ingreso de la Policía y de los peritos judiciales, comenzaron reuniones entre directivos, supervisores, equipos técnicos y profesionales especializados para diseñar el regreso a clases y atender las consecuencias emocionales del episodio.

Según explicó Widmann en conversación con Mejor Informado, desde las primeras horas posteriores al hecho intervienen profesionales del Equipo de Apoyo y Orientación Profesional a las Instituciones Educativas (EAOPIE), junto a supervisores del nivel medio, representantes de la Defensoría y autoridades del municipio de Cutral Co.

"Cuando ocurren hechos disruptivos lo mejor es detener la actividad escolar para trabajar con toda la comunidad educativa", sostuvo el funcionario, quien remarcó que el acompañamiento se extenderá durante los próximos días antes de definir cuándo se retomarán las clases.

Las autoridades educativas informarán este jueves si el establecimiento podrá reabrir el viernes o si la suspensión deberá prolongarse para continuar con las tareas de contención.

"Tenemos el indicio de que el arma podría haber sido extraída de la mochila, ya que la mochila no presenta daño alguno", indicó el director de Seguridad de la Comarca, comisario mayor Franco Corzo.

La investigación apunta a un dato clave

Mientras tanto, la investigación avanza bajo la órbita de la Justicia. Uno de los principales elementos que analizan los peritos es si el arma fue sacada de la mochila del adolescente antes de efectuarse el disparo.

El director de Seguridad de la Comarca, comisario mayor Franco Corzo, explicó que la mochila secuestrada no presenta perforaciones ni daños compatibles con un disparo desde su interior. "Tenemos el indicio de que el arma podría haber sido extraída de la mochila, ya que la mochila no presenta daño alguno", indicó.

Durante las pericias también fueron secuestradas una vaina servida y un proyectil encamisado hallado dentro del aula, elementos que serán fundamentales para reconstruir la mecánica del hecho.

No obstante, los investigadores aclararon que todavía no existen conclusiones definitivas y que todas las hipótesis permanecen bajo análisis.

El director provincial de Educación Secundaria, CHristian Widmann, confirmó que el Ministerio de Educación mantiene contacto permanente con la familia del adolescente y aseguró que la prioridad es acompañar su evolución médica.

Un hecho inédito para la educación neuquina

Widmann descartó que, por el momento, existan indicios de un ataque planificado o de un enfrentamiento entre estudiantes y señaló que será la investigación judicial la que determine si el disparo fue consecuencia de una manipulación accidental del arma.

El funcionario describió el episodio como "el más grave e inédito" registrado en una escuela secundaria de Neuquén y aseguró que, por ahora, el Ministerio no evalúa implementar controles extraordinarios como detectores de metales o revisiones de mochilas, hasta conocer las conclusiones de la investigación.

También confirmó que el adolescente que ingresó armado al establecimiento no registraba antecedentes de conflictos escolares ni problemas de conducta.

Un antecedente reciente que vuelve a generar preocupación

El episodio reavivó además la preocupación por un antecedente ocurrido el pasado 24 de abril en el mismo establecimiento, cuando otro estudiante de 15 años fue sorprendido con un arma de fuego dentro de la escuela.

En aquella oportunidad, la rápida intervención de docentes, compañeros y personal policial permitió secuestrar el arma antes de que se produjera una situación de riesgo.

Ahora, mientras la Justicia intenta esclarecer cómo ocurrió el disparo que dejó herido al alumno de 13 años, el foco de las autoridades educativas permanece puesto en la recuperación del adolescente y en acompañar a una comunidad escolar profundamente conmocionada por un hecho que no tiene precedentes en el sistema educativo neuquino.