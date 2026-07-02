"No lo vamos a dejar como un accidente": el reclamo de la familia del alumno herido en el CPEM Nº 6 de Cutral Co

La familia del estudiante de 13 años que resultó herido por un disparo de arma de fuego dentro de un aula del CPEM Nº 6 de Cutral Co continúa atravesando horas de angustia mientras espera que el adolescente pueda ser operado.

Rocío, la tía del alumno y tutora legal, habló este jueves con Pancho Casado en La Primera Mañana, por AM550, donde relató cómo recibió la noticia, describió el estado de salud del menor y reclamó que el caso no quede impune.

"A mí me llamaron de la escuela"

Rocío fue la persona que recibió el llamado de la institución educativa el martes, cuando ocurrió el hecho. El adolescente vive con sus abuelos y con ella, quien además figura como su tutora en el establecimiento. "A mí me llamaron de la escuela", recordó sobre el momento en que le informaron que su sobrino había resultado herido por un disparo dentro del aula.

Según la investigación que lleva adelante la Justicia neuquina, el arma fue llevada al colegio por otro estudiante de 13 años, compañero del mismo curso. El disparo se produjo por circunstancias que aún son materia de investigación.

La tía explicó que el proyectil lesionó un tendón del brazo del adolescente y que necesita una intervención quirúrgica para evitar posibles secuelas. "La bala le tocó un tendón del brazo, tiene que entrar a cirugía, no pueden pasar más de diez días y podría quedar con alguna secuela", explicó.

La familia del adolescente herido espera la cirugía mientras continúa la investigación judicial por el disparo escolar.

La operación estaba prevista para esta semana, pero finalmente fue suspendida. "No lo pudieron operar, así que lo trajeron de vuelta para acá. Él está en el hospital de Cutral Co. Ahora lo está cuidando su mamá", señaló.

Mientras esperan una nueva fecha para la cirugía, la familia intenta sobrellevar el impacto emocional que dejó el episodio. "Todavía no caigo, justo a él le tenía que pasar", expresó la mujer con angustia.

También describió el estado de ánimo de la abuela del menor: "Mi mamá está destrozada. Es su regalón, es su bebé, como decía ayer. Le preguntas algo y llora y llora".

El reclamo de justicia

Durante la entrevista, Rocío insistió en que el hecho no debe ser considerado un accidente y aseguró que continuará impulsando acciones judiciales. "No quiero que esto quede en la nada y que paguen los responsables que tienen que pagar. No lo vamos a dejar como un accidente; un accidente es cuando un nene se cae o se golpea".

También afirmó que el caso ya está en manos de su abogado. "Mi abogado se va a encargar de hacer todo lo que tenga que hacer", advirtió. Y agregó: "Quiero que pague el responsable, sea o no menor, tienen que hacer algo. No estamos hablando de un accidente, es algo más grave, mi sobrino está herido".

La relación con la familia del otro estudiante

Consultada sobre el vínculo con la familia del alumno que llevó el arma al establecimiento, Rocío aseguró que no hubo ningún acercamiento desde que ocurrió el hecho. "No sabemos nada. La familia, ese día que la madre estaba con el chico en la escuela, cuando pasó lo que pasó, ni siquiera se acercó a preguntar cómo estaba el nene", contó.

Además, remarcó que no tiene intención de mantener contacto con ellos: "Yo no quiero saber nada con la familia, hice la denuncia y de ahora en más mi abogado se va a encargar. No tengo por qué hablar con ellos".

Según indicó, el arma utilizada sería una pistola reglamentaria de 9 milímetros perteneciente a la abuela del menor, quien se desempeña como policía.

"¿Por qué tengo que cambiarlo de escuela?"

Finalmente, Rocío se refirió al futuro escolar de su sobrino y dejó en claro que no será él quien abandone el establecimiento. "No lo vamos a cambiar de escuela. Estamos pidiendo a la comunidad que al otro menor lo cambien de escuela. ¿Por qué tengo que cambiarlo de escuela? Si él no hizo nada", expresó.

El adolescente y el alumno que llevó el arma tienen la misma edad y comparten el mismo curso. Mientras la investigación judicial avanza para esclarecer cómo ingresó el arma al colegio y cómo se produjo el disparo, la familia del joven herido espera su recuperación y reclama que se determinen las responsabilidades por lo ocurrido.