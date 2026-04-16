El Gobierno de Neuquén trabaja en Plottier en obras que mejorarán la infraestructura educativa. El nuevo edificio de la Escuela de Educación Técnica (EPET) número 25 presenta un avance de más del 96% y se consolida como una obra estratégica para el crecimiento educativo y técnico de la localidad.

La obra fue recorrida por la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi; el coordinador general del Ministerio, Gonzalo Peralta; la presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), Glenda Temi, integrantes de la comunidad educativa, estudiantes de quinto año de la EPET 25 y personal de la empresa constructora.

La obra, que se construye a través del Ministerio de Infraestructura, está ubicada en calle Candolle, cuenta con una superficie de 5.325 metros cuadrados y con capacidad para unas 400 personas, entre estudiantes, docentes y otros trabajadores.

Durante la visita, Bertoldi destacó la decisión del Ejecutivo de fortalecer la infraestructura educativa: “Desde la Provincia queremos que este tipo de edificios lo puedan tener todos los chicos. Es un paso firme para empezar a reparar desigualdades que se han dado durante muchos años. No es una promesa, es algo concreto”.

En ese sentido, aseguró la continuidad del acompañamiento y expresó: “Desde Infraestructura, Educación y junto al gobernador Rolando Figueroa, vamos a seguir presentes, trabajando y ajustando lo que sea necesario. No se trata de entregar la llave y retirarnos”.

Además, valoró el impacto social y laboral de la obra: “Quiero agradecer a la empresa, que es local. Además de concretar esta obra tan importante para los estudiantes y docentes, generó trabajo para muchos neuquinos. Hubo entre 80 y 100 personas trabajando de manera permanente”.

Por su parte, Peralta destacó que “es el edificio educativo nuevo más grande de la Provincia, con 26 talleres, 10 aulas y biblioteca. Cuenta con todas las condiciones de confort, como piso con losa radiante, paneles solares y materiales de construcción de calidad, algo que para nosotros es fundamental”.

Además, remarcó el impacto que tendrá para la comunidad educativa: “Ustedes saben dónde vienen estudiando y dónde van a ir a estudiar. Es importante conocer ese recorrido para poder dimensionar y disfrutar este logro. Van a ser la primera promoción en recibirse en este nuevo edificio”.

El establecimiento posee una matrícula superior a los 270 estudiantes y brinda la orientación de Técnico en Energías Renovables.

El programa arquitectónico contempla diez aulas, laboratorio, aula para jefe de talleres, 26 talleres, sala de representación, salón de usos múltiples, dirección, vicedirección, regente, secretaría administrativa y archivos, sala para docentes, sala para no docentes, gabinete de asesor pedagógico, sala MEPs, sala de uso común de estudiantes, recepción y guardia.

Otras obras en establecimientos de la ciudad

El Ministerio de Infraestructura también lleva adelante otras dos obras claves para el desarrollo de la educación técnica en Plottier.

En la EPET 9 de Plottier se construyen 12 aulas taller y un SUM para dar respuesta a las necesidades edilicias de una institución que cuenta con más de 830 estudiantes y que ofrece la orientación de Técnico Mecánico Electricista. Los nuevos talleres implican la construcción de una superficie de 1.897 metros cuadrados y para el SUM otros 850 metros cuadrados, en ambos casos cubiertos.

Además, en la Escuela Provincial de Enseñanza Agropecuaria (EPEA) número 2 se trabaja en la ampliación de seis aulas, dos sanitarios, baño accesible, sala de máquinas, depósito bajo escalera y dos preceptorías. La obra se implantará entre dos bloques existentes, uno de aulas y el otro de comedor. Se vinculará con el bloque de aulas internamente mediante apertura de un vano que comunicará la circulación de ambos bloques.



