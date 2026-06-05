El Mercado Concentrador de Neuquén extendió hasta el próximo 8 de junio el plazo para la presentación de ofertas correspondientes al Concurso Privado de Precios destinado a la adjudicación en comodato de dos puestos permanentes de venta dentro del predio ubicado en el Parque Industrial de Centenario.

La decisión fue adoptada por el directorio del organismo luego de que nuevas empresas manifestaran su interés en participar de la convocatoria y solicitaran más tiempo para completar la documentación requerida. Así lo explicó Diego Molina, gerente del Mercado Concentrador, durante una entrevista en el programa La Primera Mañana que se emite por AM550.

La convocatoria busca sumar nuevos operadores y ampliar la oferta dentro del principal centro de abastecimiento de la región.

Molina señaló que ya existen varias propuestas presentadas y destacó que el objetivo es contar con la mayor cantidad de alternativas posibles antes de definir la adjudicación. “Había empresas importantes que habían demostrado interés y nos pidieron un poco más de tiempo para presentar una oferta. Por eso se decidió extender una semana la recepción de sobres”, indicó.

Los puestos disponibles corresponden a los espacios N° 2 y N° 3 de la Nave 1 y serán otorgados en comodato por un período de dos años. La convocatoria está dirigida tanto a operadores actuales como a productores y emprendedores interesados en comercializar frutas y verduras dentro de uno de los principales centros de abastecimiento de la región.

Respecto de los criterios de evaluación, Molina explicó que los interesados deben presentar un proyecto detallando la actividad que desarrollarán, la cantidad de puestos de trabajo que generarán y la documentación formal exigida. Además, deberán incluir una propuesta económica que será analizada junto con otros aspectos vinculados al impacto comercial y laboral de cada iniciativa.

La convocatoria genera expectativas entre empresas interesadas en ingresar al Mercado Concentrador.

Las ofertas podrán presentarse hasta las 10 de la mañana del 8 de junio en la Administración del Mercado Concentrador. Una vez finalizada la recepción, el directorio abrirá los sobres y evaluará las distintas propuestas para determinar la adjudicación de los espacios.

Durante la entrevista, Molina también se refirió a la evolución de los precios de frutas y verduras. Explicó que los aumentos más notorios se registran actualmente en productos fuera de estación, como tomate, morrón y berenjena, que deben llegar desde provincias del norte del país. Según indicó, los mayores costos logísticos y la menor disponibilidad impactan directamente en los valores que llegan al consumidor final.

Mira la entrevista completa: