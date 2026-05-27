Familias del Parque Industrial de Neuquén accedieron al sueño de la casa propia

El Ministerio de Infraestructura de Neuquén entregó tres viviendas en la Capital, las cuales fueron ejecutadas a través del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU), perteneciente a la Secretaría de Vivienda y Hábitat. Se trata de unidades Tipo II que poseen una superficie cubierta de 57 metros cuadrados aproximadamente, y están compuestas por cocina-comedor, baño y dos dormitorios. Cada unidad cuenta con los artefactos e instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas sin conexión a las redes.

La obra demandó una inversión total de $296 millones y fue financiada con fondos provinciales. Los trabajos permiten mejorar la calidad de vida de la población, generando incorporación de mano de obra local y fortaleciendo las economías regionales a través de la inversión en infraestructura básica.

Esta entrega se suma a las más de 8.700 soluciones habitacionales que el Gobierno está ejecutando en todo el territorio neuquino para reducir el déficit habitacional y garantizar que más familias accedan a la seguridad jurídica y la tranquilidad del techo propio. En la Capital, además, se encuentran en ejecución más de 450 viviendas, consolidando el avance de las políticas habitacionales en la localidad.

Estas acciones se encuentran dentro del programa Neuquén Habita, que prevé el desarrollo de más de 20.000 soluciones habitacionales en toda la Provincia, abarcando tanto obras en ejecución como soluciones que se encuentran actualmente en gestión, a través del trabajo conjunto con municipios, comisiones de fomento y diversos organismos.

El programa que impulsa el Gobierno incluye la construcción de viviendas y el desarrollo de lotes con servicios, infraestructura y mensuras, entre otros proyectos.

De este modo, se busca garantizar el acceso a la tierra y a la vivienda, promover desarrollos planificados y acompañar el crecimiento poblacional con infraestructura adecuada en cada rincón de la Provincia.



