Es de Andacollo y viaja por el mundo con la bandera de River

Hace cinco años, una joven pareja de Andacollo decidió hacer un cambio rotundo en sus vidas y cumplir el sueño de vivir viajando. El 4 de agosto de 2018, cerca del mediodía, los amigos de Mauricio Sepúlveda y Micaela Mazzulla recibieron en sus celulares un mensaje en el que les contaron de una larga y meditada decisión. .

Para concretar el objetivo, vendieron todo lo que tenían, dejaron de lado sus trabajos y estudios, acondicionaron un Renault Megane del año 1999, que Mauricio le compró a su padre y lo adaptaron para poder dormir, cocinar y vivir en él. Eligieron algunas ropas y otros elementos de superviviencia, pero sobre todo, y fue lo primero que puso el joven entre sus pertenencias: la bandera de River, club del que es fanático.

El “trapo” tiene la leyenda "Andacollo es de River”. A pesar de que Micaela es de San Lorenzo, su compañero de vida y aventura afirma que “le cae bien” el Millonario. Esa bandera los acompaña en cada viaje, en cada travesía, en cada obstáculo que deben sortear para llegar a cada lugar que van conociendo en esta forma de vida que eligieron cuando salieron de la plaza de Andacollo.

Mauricio y Micaela en el Renault Megane del año 1999 con el que ya recorrieron diez países de Sudamérica con el objetivo de llegar a Alaska.

En una entrevista a La Página Millonaria, Mauricio contó que supo de River escuchando los partidos por la radio en su casa de Andacollo porque no tenía posibilidades de verlos por televisión. A los 23 años concretó su largo sueño de ver un partido por primera vez en el Monumental y la segunda fue para la despedida del “Burrito” Ortega, el ídolo de su infancia. Y recuerda que para viajar a ver ese partido tuvo que ahorrar dinero durante mucho tiempo.

Un hincha "millonario" que da consejos

Hace más de cinco años que Mauricio y Micaela llevan de travesía. Pero por estos días en que el equipo que comanda Martín Demichelis está con la vista puesta en el primer partido que deberá disputar el martes 2 de abril por la Copa Libertadores ante Deportivo Tachira de Venezuela, Mauricio, conocedor de cada ruta sudamericana, ofreció en La Página Millonaria sus consejos y recomendaciones a los hinchas millonarios para llegar al Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo, en San Cristóbal..

La imposibilidad de que aviones con matrícula argentina transiten el espacio aéreo de Venezuela, hace que los hinchas deben recurrir a una logística especial para llegar a San Cristóbal. Incluso el plantel de River deberá hacer un vuelo Buenos Aires-Cucuta, Colombia en chárter y desde allí llegar a San Cristóbal en micro por una zona de montaña.

Mauricio contó que la ruta Cúcuta–San Cristóbal la conoce como la palma de su mano porque pasaron varias veces por esa frontera. La ruta, aclaró, es de montaña con baches por lo que recomienda transitarla con precaución y sobre todo armarse de paciencia porque suele suceder que cuando se llega al destino el tramite de migración, que es sencillo, puede demorarse porque son habituales los cortes de luz. Aquellos hinchas que hagan el viaje en vehículo, el viajero "millonario" comentó que puede demorarse más porque hay que tramitar un seguro especial.

Por eso recomienda a los hinchas de River que van a viajar hacerlo con el mayor tiempo posible porque en Venezuela se encontrarán con muchos controles policiales y militares “puede haber unos 5 o 6 controles”, sin embargo advirtió que las fuerzas de seguridad mantienen los buenos tratos.

Mauricio les dio algunas recomendaciones a los hinchas de River de cómo llegar a Venezuela para ver el partido por Copa Libertadores.

La radio lo hizo fanático

Dice que cuando hay un Superclásico, se cancelan todos los planes del viaje porque debe buscar la forma de ver el partido. Su fanatismo es tan grande que escribió un libro “La pelota que me parió” en donde habla de su niñez con el fútbol y de River. “Es una pasión muy grande la que siento y es así, pasa eso con los que somos del interior y que por ahí no tenemos la posibilidad o los recursos, alimentamos la pasión de otras maneras. En el viaje voy con la bandera de River a todos lados, es la que me acompaña y me considero un hincha fanático del club", recordó Mauricio.

Por estas horas la pareja transita por el sur de Colombia. Ya recorrieron más de 85 mil kilómetros, 10 países de Sudamérica, pandemia mediante y para mantener sobre cuatro ruedas su sueño hacen artesanías y hacen videos en su canal de Youtube (https://www.youtube.com/@viajandoparavivir) para mostrar cada lugar que recorren llevando adelante ese sueño que emprendieron hace cuatro años enarbolados con el querido "trapo" que Mauricio muestra con orgullo "Andacollo es de River".