Añelo y la búsqueda del “ascenso” para alinearse con su desarrollo hidrocarburífero

Si hay un aspecto que distingue a Añelo de otras localidades de la provincia del Neuquén es que se la conoce usualmente como “el corazón de Vaca Muerta” debido a su posición geográfica estratégica sobre la formación no convencional de gas y petróleo más importante del país.

Se trata de una pequeña localidad de alrededor de 6.500 habitantes situada en la región del centroeste de la jurisdicción norpatagónica, a unos 100 kilómetros de Neuquén capital.

A partir de la producción de hidrocarburos provenientes de Vaca Muerta -aspecto que comparte por ejemplo con Rincón de los Sauces-, Añelo es uno de los principales motores de la economía de la Provincia. Sin embargo, eso no iba de la mano de cómo estaba categorizada la localidad hasta hace un par de semanas.

Hacia finales de mayo, el intendente Fernando Banderet presentó en la Legislatura un anteproyecto de ley para que Añelo sea declarado municipio de primera categoría. Entre los fundamentos, el jefe comunal hizo alusión al crecimiento demográfico que ha registrado la localidad en los últimos años.

Esto tiene que ver, esencialmente, con familias que se asentaron en la localidad petrolera en búsqueda de oportunidades laborales dentro de la industria hidrocarburífera, en la cual por lo general se pagan salarios muy por encima de la media de otros sectores a nivel nacional.

Puntualmente, Banderet argumentó a la hora de presentar la iniciativa que la idea es que la Municipalidad dicte su propia Carta Orgánica para tener valores autónomos. En ese sentido, el funcionario sostuvo que ya han superado la población mínima indicada en la Constitución de Neuquén.

La novedad tiene que ver con que el anteproyecto para que Añelo sea declarado como municipio de primera categoría tomó estado parlamentario en las sesiones ordinarias que se desarrollaron en la Legislatura los días miércoles 10 y jueves 11 de junio.

Esto quiere decir que, a partir de esta semana, la iniciativa del Ejecutivo local empezará a debatirse en el ámbito de las comisiones correspondientes, en tanto que podría tener despacho favorable para su tratamiento en el recinto hacia finales del corriente mes.

“Es un hecho histórico que se valore el trabajo que hacemos para seguir siendo el faro energético y sostenimiento económico de la región”, expresó Fernando Banderet acerca del anteproyecto.

Cabe destacar que la aprobación de dicho proyecto en la Legislatura será fundamental para que Añelo avance con obras de infraestructura y de servicios públicos claves para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos permanentes de la localidad.

Otra discusión que será clave tiene que ver con la coparticipación que Neuquén envía mes a mes a todos los municipios de la Provincia, en tiempos de caída general en términos reales de fondos del Gobierno nacional hacia las 24 jurisdicciones del país (lo que también se conoce como coparticipación federal de impuestos).

Si bien Fernando Banderet evitó hablar de este tema antes de que el proyecto sea tratado, lo concreto es que habrá un mayor reconocimiento para Añelo en ese sentido, premiando además lo que genera la localidad a partir de la producción de hidrocarburos.

Añelo es uno de los municipios estratégicos que ganó el gobernador Rolando Figueroa en abril del 2023, cuando se impuso en las urnas con el 45% de los votos su candidato de Comunidad y actual intendente, Fernando Banderet.

Teniendo en cuenta este escenario, es difícil pensar que los diputados no respalden este anteproyecto de ley. Habrá que ver qué postura toman los dos legisladores del Frente de Izquierda y los tres de Unión por la Patria, que suelen oponerse a la mayoría de las iniciativas que respalda la bancada oficialista y todas las aliadas (entre ellas, la del Movimiento Popular Neuquino).