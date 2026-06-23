Tras el abandono y las denuncias por peleas de personas en situación de calle en el edificio de calle Cabral en Neuquén Capital, ya se está desocupando a quienes vivían en el lugar y causaban disturbios, además de que pasará a ser utilizado por la Policía.

Actualmente este desalojo se está realizando para que la Unidad Especial de Servicios de Policía (U.E.S. Po), tome poder del inmueble entre calles Jujuy y Foteringham.

Luis Arrieta, Presidente Vecinal Centro Oeste, relató en diálogo con el Móvil de 24/7: "El edificio es de vieja data, tiene más de 10 años, estaba desocupado por x motivo, la empresa presentó quiebra y quedó en esta situación de abandono, en la cual tomó posesión la gente que está en situación de calle."

Los hechos de inseguridad y violencia en la zona provocaban que constantemente lleguen denuncias y reclamos tanto de vecinos como de los comerciantes del sector, ya que varias personas ocupaban el edificio para tomar bebidas alcohólicas o generar peleas.

Es por esto que, tras los últimos disturbios en el lugar, la Policía de Neuquén junto con la Municipalidad intervinieron definitivamente para que tome posesión del edificio la Uespo, hasta que el mismo sea vendido.

Cómo continuarán los trabajos en el lugar

El desalojo de quienes ocupaban el lugar comenzó este lunes y ahora se espera que la Policía se apropie del lugar para utilizarlo para prácticas de la fuerza.

"Ahora tienen que limpiar y toma posesión ya la Policía del lugar hasta que se produzca la venta del inmueble", detalló y agradeció que "la gente del área centro-este va a tener un poco más de tranquilidad estando con la presencia de la Policía en el sector, en el edificio".

Para los vecinos de la zona es una noticia importante ya que reclamaban consantemente por los gritos y los disturbios en plena noche o madrugada. "Esto es de vieja data, todos los años, años de este problema".

Arrieta aprovechó para agradecer tanto al Ministerio de Seguridad como al Departamento del Área de Prevención Ciudadana, a la Municipalidad de Neuquén, al Gobierno, a la Policía de la Comisaría Primera y al Jefe de la Policía.