El gobierno de Mariano Gaido prevé inaugurar antes del fin de este año, la estructura principal de la “gran avenida” (que llevará un nombre elegido por la ciudadanía); y la importancia del asunto se puede comparar con aquella otra inauguración clave, la del puente carretero entre Cipolletti y Neuquén, en 1937, hace 89 años.

El puente permitió un tránsito fluido entre las provincias, en la zona más poblada, la de la confluencia de los ríos Neuquén y Limay; ahora, la “gran avenida”, que ya conecta con una de sus colectoras el paso normal del tránsito, en plena obra, permitirá la posibilidad cierta de que retorne esa fluidez, perdida por acción del crecimiento de la cantidad de vehículos que atraviesan este punto clave, ya fortalecido, en este siglo XXI, como el más importante de la Patagonia.

El puente carretero celebró, el pasado 25 de mayo, el cumpleaños de la colocación de la piedra fundamental, que se hizo en 1935, cuando ya el puente estaba avanzado en su construcción. Por aquí no había provincias, todavía, sino territorios nacionales: el de Río Negro, gobernado por Adalberto Pagano, y el de Neuquén, por Enrique Pilotto.

El puente, una vez habilitado, fue clave para la integración entre Cipolletti y Neuquén, para la educación, y el comercio, pues hasta entonces solo podía cruzarse el río mediante una balsa, que operaba en horarios diurnos, o a pie (muchos lo hacían llevando una bicicleta “de tiro”), por el puente ferroviario, cuidando que el paso no coincidiera con el del tren, que unía Constitución, en Buenos Aires, con Zapala.

La “gran avenida” que Neuquén planifica inaugurar antes del fin de este año 2026, 89 años después de aquella inauguración del puente, es la obra de conexión urbana más importante y trascendente de los últimos tiempos en esta región: no solo permitirá fluidez en el intenso tránsito, sino también reducir el riesgo de inundaciones, por haberse eliminado el terraplén de la antigua multitrocha de la ruta 22, e instalado desagües aluvionales.