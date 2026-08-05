“Antes que la propiedad privada hay que defender la bandera argentina”: Gaido sobre la extranjerización de las tierras

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido se pronunció a propósito de la sesión que se llevará adelante este jueves 6 de agosto en el Senado de la Nación y en la cual se tratará el proyecto que habilita un tope del 25% para que extranjeros puedan comprar tierras en una jurisdicción de la Argentina, el cual genera un debate muy caliente y posiciones contrapuestas.

“Los recursos naturales, y como neuquino lo digo, son de los argentinos y de los neuquinos. Por supuesto que tenemos que defender la propiedad privada, pero antes tenemos que defender la bandera argentina y los recursos propios. En las grandes potencias del mundo, los países serios siempre tienen el resguardo y el cuidado de los recursos naturales y de la tierra”, expresó el intendente capitalino.

Explicó que “nosotros tenemos una ley que habilita el 15% de la compra de tierra por parte de extranjeros. Tenemos solo el 5% comprado, es decir una superficie de 13 millones de metros cuadrados. Queda el 10% por comprar, por lo que no se entiende la necesidad de ampliar al 25% cuando sólo tenés el 5% comprado y la posibilidad de extenderte al 15%”.

“Tenemos que defender la independencia, la autonomía de un país y la defensa de los recursos naturales que son el agua, nuestros glaciares, nuestras bellezas. Más que nunca tenemos que tener la camiseta de argentina”, sentenció el jefe comunal.

Agregó además que “como dijo el Gobernador, nosotros tenemos que cuidar la tierra de los neuquinos, la defensa de los recursos neuquinos y una vez más demostrarle al país el ejemplo que somos”.

Finalmente, Mariano Gaido manifestó: “Me llamaría la atención que, si hoy tomamos una determinación, no sea en defensa de los recursos, porque siempre hemos otorgado o aportado al país esos recursos naturales para que Argentina tenga una gran oportunidad de ser un país serio. Hablamos del petróleo, el gas, la electricidad, los espejos de agua, los lagos y ríos hermosos que tenemos”.

Una mirada desde el punto de vista jurídico

El diputado provincial Carlos Coggiola, del bloque Neuquén Federal, manifestó en diálogo con AM550: “Sobre el proyecto que presentó el Ejecutivo, yo manifesté que no estaba de acuerdo con quitar restricciones de forma absoluta, es decir, que del 15% pasara a no tener restricción. No hablaría de quita de soberanía, porque hablamos de propiedad privada y el Estado se reserva el derecho de legislar con cuestiones de fondo y lo que tiene que ver con el carácter público”.

“Que un extranjero tenga una estancia no sería malo per sé, el tema es cuando tiene un lago en esas hectáreas e incumple la ley y no permite que todo el mundo pueda ir al espejo de agua cuyo derecho constitucional está garantizado”, describió.

“En Argentina el ordenamiento jurídico tiene que ser absolutamente aplicable independientemente de que el dueño sea argentino o extranjero”, sostuvo Coggiola.

Detalló además que: “Impedir que un extranjero quiera comprar tierra es ir en contra del mundo. Distinto es como pretende el Estado nacional de no reglamentar ni regular ese derecho, es decir, sacar cualquier tipo de restricción, entonces que venga Elon Musk y diga `quiero comprar toda la tierra de argentina´ tampoco. Es ceder nuestra propia posibilidad de dar ordenamiento jurídico interno para favorecer a nuestro propio pueblo”.

“No se puede hacer lo que uno quiera con la tierra, no se puede hacer lo que uno quiera con un edificio, construir lo que uno quiera en cualquier lugar. Siempre hay límites”, comentó el diputado provincial.

Y concluyó: No hablo de cesión de la soberanía, pero sí reivindico la potestad que tiene el estado de regular esto, como hace el gobernador (Rolando Figueroa) al plantearle a la Legislatura un proyecto de ley que establece que la tierra fiscal pueda ser transferida en propiedad o arrendamiento, solo para argentinos”.

La entrevista al diputado Carlos Coggiola