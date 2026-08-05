Neuquén llegó al debate con una posición definida

A pocas horas de que el Senado de la Nación trate las modificaciones a la Ley de Tierras, el gobernador Rolando Figueroa volvió a marcar la posición de Neuquén sobre uno de los puntos que más discusión genera en el proyecto impulsado por el Gobierno nacional.

Desde Varvarco, el mandatario reafirmó que la provincia no acompañará iniciativas que amplíen la extranjerización de la tierra y recordó que esta semana envió a la Legislatura un proyecto para reforzar ese criterio sobre las tierras fiscales neuquinas.

"No estamos de acuerdo con la extranjerización de la tierra y no vamos a acompañar iniciativas que avancen en ese sentido en el ámbito nacional", sostuvo.

Un mensaje que refuerza la estrategia provincial

El pronunciamiento llega después de que el Ejecutivo provincial enviara a la Legislatura un proyecto para establecer que las tierras fiscales de Neuquén solo puedan adjudicarse a ciudadanos argentinos, una iniciativa que el Gobierno presentó como una política para preservar el territorio provincial.

Durante su discurso, Figueroa vinculó esa decisión con la discusión nacional y aseguró que ambas responden a la misma visión sobre el uso del suelo y el desarrollo.

"Así como hemos dicho que de ninguna manera vamos a entregar tierras fiscales a extranjeros, con la misma firmeza digo que de ninguna manera vamos a acompañar la extranjerización de nuestras tierras", expresó.

Producción como eje del desarrollo

El gobernador también planteó que el crecimiento de Neuquén debe estar ligado al desarrollo productivo y no a la concentración de tierras.

"Queremos que las tierras sean para los argentinos y el nivel de desarrollo tiene que estar atado a la producción", afirmó.

La definición provincial se conoce mientras el Senado se prepara para una sesión en la que el oficialismo buscará aprobar cambios a la Ley de Tierras con una votación que aparece muy ajustada.

Un debate que se define voto a voto

La discusión nacional gira en torno a las modificaciones propuestas para el régimen que regula la propiedad de tierras rurales por parte de extranjeros.

En ese escenario, la postura expresada por Neuquén suma una definición política clara antes de una sesión en la que cada voto podría resultar determinante para el futuro del proyecto.