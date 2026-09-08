Neuquén acordó obras viales por US$154,5 millones prefinanciados por las empresas petroleras

La Provincia de Neuquén avanzará con un ambicioso plan de infraestructura vial destinado a mejorar la transitabilidad en el corazón de Vaca Muerta. El gobernador Rolando Figueroa firmó este martes en Buenos Aires un acuerdo marco con la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) y las principales empresas operadoras para prefinanciar obras por hasta US$154,5 millones.

El convenio apunta a acelerar trabajos considerados estratégicos para acompañar el crecimiento de la actividad hidrocarburífera y mejorar las condiciones de circulación para trabajadores, empresas y vecinos que utilizan diariamente las rutas vinculadas con el desarrollo de Vaca Muerta.

El monto podrá ampliarse hasta un 15% adicional una vez finalizados los procesos de licitación.

Rolando Figueroa: "Se acelera la concreción de las rutas que necesitamos"

Tras la firma, Figueroa definió el acuerdo como un win-win (en castellano significa beneficioso para ambas partes) entre la Provincia y las compañías petroleras. Según explicó, Neuquén podrá acelerar la ejecución de rutas necesarias para el desarrollo productivo, mientras que las operadoras tendrán mejores condiciones para trasladar equipos, insumos y producción.

“Se acelera la curva de concreción de las rutas que necesitamos en Neuquén” y “las operadoras se benefician al poder transitar por rutas de asfalto”, sostuvo el gobernador.

Figueroa también planteó la necesidad de que el crecimiento de Vaca Muerta tenga impacto sobre otros sectores de la economía provincial. “Tenemos que reactivar otros sectores de la economía y estoy seguro que lo vamos a lograr”, afirmó.

El mandatario remarcó que los fondos aportados por las empresas funcionarán como un anticipo de regalías y futuros peajes, permitiendo que parte de los recursos generados por la actividad hidrocarburífera se vuelquen de manera directa en infraestructura.

“El proceso de transformación de la provincia ya empezó”, sostuvo.

Qué rutas serán financiadas por las empresas

El acuerdo contempla una serie de obras consideradas prioritarias para mejorar los corredores utilizados por la industria hidrocarburífera.

Entre ellas se encuentran:

Ruta Provincial 8: pavimentación desde el empalme con la Ruta Provincial 6 hasta el denominado Camino de la Tortuga.

pavimentación desde el empalme con la Ruta Provincial 6 hasta el denominado Camino de la Tortuga. Ruta Provincial 51: pavimentación y repavimentación entre los empalmes con las rutas 8 y 17.

pavimentación y repavimentación entre los empalmes con las rutas 8 y 17. Ruta Provincial 8: repavimentación entre los empalmes con las rutas 51 y 7, además de una nueva intersección en el cruce de las rutas 7 y 8.

repavimentación entre los empalmes con las rutas 51 y 7, además de una nueva intersección en el cruce de las rutas 7 y 8. Ruta Provincial 7: repavimentación desde el límite con Río Negro hasta el empalme con la Ruta 8.

En total, Figueroa señaló que se trata de alrededor de 160 kilómetros, considerando tanto las nuevas obras como los trabajos de repavimentación.

Cómo se recuperará el dinero aportado

El mecanismo acordado establece que las empresas podrán deducir automáticamente los aportes realizados de los pagos correspondientes a regalías y al canon extraordinario de producción. También podrán computarse eventuales obligaciones vinculadas con peajes por el uso de la infraestructura vial provincial.

Sin embargo, existe un límite: las deducciones no podrán superar, en conjunto, el 20% del monto total de las regalías y/o del canon extraordinario de producción correspondiente a cada mes. De esta manera, el 80% restante deberá ser abonado íntegramente a la Provincia.

El esquema busca permitir que las obras comiencen antes, utilizando financiamiento de las propias empresas, sin que eso implique resignar la mayor parte de los ingresos mensuales que Neuquén recibe por la explotación hidrocarburífera.

El impacto sobre Añelo y los corredores de Vaca Muerta

Uno de los principales objetivos es reducir los problemas de circulación que durante los últimos años acompañaron el crecimiento de la actividad en Vaca Muerta.

Figueroa recordó que el tránsito pesado en Añelo representaba un costo significativo para la industria. “Atravesar Añelo le costaba a toda la industria 22 millones de dólares al año”, afirmó.

La estrategia provincial busca avanzar hacia una red vial capaz de soportar el incremento previsto en el movimiento de camiones y otros vehículos vinculados con la actividad petrolera.

Por ese motivo, las nuevas rutas serán proyectadas, diseñadas y ejecutadas considerando, cuando sea técnicamente factible, el uso de bitrenes y otros vehículos de gran capacidad de carga.

Para los habitantes de Añelo y de las localidades cercanas, las obras también tienen impacto sobre la circulación cotidiana, ya que una mayor capacidad de los corredores productivos puede contribuir a ordenar el tránsito pesado y reducir la presión sobre las rutas existentes.

Qué obras ya ejecuta Neuquén

El acuerdo con las petroleras se suma a trabajos que la Provincia ya lleva adelante con fondos propios o financiamiento de terceros.

Entre las obras mencionadas se encuentra el Bypass de Añelo, sobre las rutas provinciales 7 y 17, además de la repavimentación de la Ruta Provincial 5, entre las rutas 6 y 7.

También se ejecutó o avanza con la repavimentación de la Ruta Provincial 6, entre los empalmes con las rutas 5 y 8.

Otro proyecto es la pavimentación y duplicación de la Ruta Provincial 67, entre los empalmes con la Ruta Nacional 22 y la Ruta Provincial 51.

A esto se suma la planificación de la duplicación de calzada de las rutas provinciales 7 y 51, corredores claves para el movimiento vinculado con Vaca Muerta.

Un acuerdo que comenzó a negociarse en febrero

El convenio firmado este martes tiene como antecedente un Memorándum de Entendimiento suscripto el 10 de febrero de 2026 entre la Provincia y las empresas.

Ese documento estableció las bases de negociación para avanzar hacia el acuerdo marco.

Posteriormente, el 29 de abril, Neuquén y las compañías firmaron una adenda en la que quedaron identificadas las obras de infraestructura consideradas prioritarias.

Ahora, con el acuerdo marco firmado, la Provincia deberá elaborar los proyectos ejecutivos necesarios para avanzar con las respectivas licitaciones.

Las empresas que participan del acuerdo

El convenio fue firmado por Figueroa y el presidente de la CEPH, Carlos Ormaechea, junto con representantes de las principales operadoras que desarrollan actividades hidrocarburíferas en la provincia.

Participaron YPF, Pan American Energy, Chevron, Pluspetrol, Total Austral, Vista Oil & Gas, Pampa Energía, Wintershall, Shell, Phoenix Global Resources, GeoPark, Continental Resources y Tecpetrol.

Para Neuquén, el desafío será ahora transformar el acuerdo de financiamiento en obras concretas sobre las rutas, en un contexto de crecimiento sostenido de la producción de Vaca Muerta y de aumento del tránsito pesado en los corredores petroleros.