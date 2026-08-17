El crecimiento de Vaca Muerta ya no se mide solamente en barriles de petróleo y millones de metros cúbicos de gas. La expansión de la actividad energética está impulsando una nueva ola de desarrollos inmobiliarios en Neuquén y Río Negro, con proyectos que buscan transformar la forma de vivir, trabajar y prestar servicios en torno a la principal cuenca hidrocarburífera del país.

Ese fue uno de los principales ejes del primer Foro de Inversiones de Vaca Muerta Energía y Real Estate, que se realizó el 12 y 13 de agosto en el Hotel Hilton de Buenos Aires. El encuentro reunió a desarrolladores, inversores, empresas y referentes del ecosistema energético para analizar las oportunidades que abre el crecimiento de la cuenca.

Durante el foro se realizaron 14 exposiciones de proyectos concretos vinculados con el desarrollo de viviendas, hoteles, oficinas, espacios corporativos, gastronomía, servicios y propuestas de renta. El denominador común fue la necesidad de acompañar con infraestructura urbana el crecimiento que genera Vaca Muerta.

Añelo aparece como uno de los principales focos de esta transformación. La localidad concentra una fuerte demanda habitacional y de servicios vinculada con los trabajadores y empresas que operan en la zona de producción.

Entre las propuestas presentadas estuvo Fincas de Añelo, una urbanización ubicada sobre la Ruta 7 que ofrece macrolotes desde 2.500 metros cuadrados para proyectos residenciales, comerciales, logísticos y de servicios. El masterplan integra distintos desarrollos, entre ellos Añelo Nuevo, CLH Suites, Elysian, Flexibox y Solares de Añelo.

También se presentaron proyectos de Grupo Visca junto con RockHaus y Up Town Developers, con desarrollos que se extienden por unas 140 hectáreas entre Campo Grande, Cinco Saltos-Centenario y San Patricio del Chañar. La propuesta busca consolidar una integración territorial entre Neuquén y Río Negro y responder a las necesidades de la industria energética.

La construcción modular también ganó protagonismo. Ecosan presentó Cuarzo II, un desarrollo residencial en Añelo diseñado para atender una demanda que actualmente muchas veces se traslada hacia la ciudad de Neuquén. El proyecto utiliza sistemas de construcción industrializada y apunta a ofrecer unidades destinadas tanto a vivienda como a inversión.

En la misma línea, Edisur mostró Álamos, desarrollado junto con Cititek. El proyecto apuesta por la arquitectura modular para reducir los tiempos de construcción y ya cuenta con más de 100 unidades. La iniciativa contempla además nuevos servicios y la incorporación de un hotel de categoría dentro del predio.

Otro desarrollo en operación es Neweken, de Neos y Grupo Saltapor, que cuenta con 112 unidades de dos dormitorios y busca atender la demanda habitacional generada por las grandes obras de infraestructura vinculadas con Vaca Muerta.

El mercado también está incorporando propuestas que combinan vivienda, hotelería y servicios corporativos. La Barceloneta Energy & Business, del Grupo Marting, plantea un formato híbrido entre hotel y edificio residencial, con coworking, gastronomía, espacios de bienestar y entretenimiento.

A su vez, BIT Añelo, de Vaca Muerta Services, presentó un complejo de seis edificios y unas 100 unidades funcionales ubicado entre las rutas 7 y 17. El proyecto incorpora servicios como comedor corporativo, gimnasio, microcine y generación de energía renovable.

El derrame llega a Neuquén capital

El fenómeno inmobiliario no queda limitado a Añelo. Neuquén capital también concentra proyectos destinados a captar parte de la demanda generada por el crecimiento energético.Uno de ellos es Terraza Norte Food and Parking, un polo gastronómico y de entretenimiento que incorpora cocheras subterráneas y busca generar un nuevo espacio urbano de servicios.

También se presentó Añelo Boulevard, desarrollado por Grupo Szczech y Lido Group, con una propuesta orientada a la renta corporativa premium. El proyecto contempla más de 1.100 unidades funcionales, amenities, seguridad, eficiencia energética y generación de energía solar.

Por su parte, Safiar mostró una cartera de proyectos en el centro de Neuquén con distintos formatos de vivienda y planes de financiación extendidos. La desarrolladora proyecta 12 emprendimientos hasta 2040 y actualmente cuenta con cientos de departamentos bajo esquemas de financiación.

La expansión inmobiliaria también suma nuevos jugadores. Grupo Portland presentó Open, un proyecto que desembarcará en la ciudad de Neuquén y comenzará a construirse durante el primer cuatrimestre de 2027. La iniciativa apunta a transformar un área suburbana mediante una combinación de viviendas, servicios y amenities.

El mapa que dejaron las distintas presentaciones muestra una tendencia clara: el crecimiento de Vaca Muerta está generando una demanda que excede ampliamente la infraestructura directamente vinculada con la producción de hidrocarburos.

Viviendas para trabajadores, alojamiento corporativo, hoteles, espacios de servicios, gastronomía, centros comerciales y nuevos desarrollos urbanos empiezan a formar parte de un mismo ecosistema económico. Para los desarrolladores, el desafío consiste ahora en anticiparse al crecimiento de la demanda y generar proyectos que acompañen la expansión de la actividad energética. Para Neuquén, el reto es todavía mayor: lograr que ese crecimiento inmobiliario se traduzca en una expansión urbana ordenada, con infraestructura y servicios acordes al nuevo escenario que plantea Vaca Muerta.