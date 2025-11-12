Emprendimientos Culturales y Deportivos Neuquinos (Ecydense), es una sociedad del Estado provincial dedicada a eventos. Administra el estadio Ruca Che, los centros de Eventos y Convenciones Espacio Duam y Domuyo. Esto le permite organizar y producir sus propios proyectos, así como también trabajar con el sector privado y otras áreas del gobierno provincial.

Mediante el desarrollo de eventos privados de diversa índole, competencias y espectáculos de calidad en los predios que gerencia, Ecydense genera recursos genuinos para la provincia y un impacto positivo para la economía regional. Dispone de un tarifario para empresas, productoras e instituciones interesadas en alquilar dichos espacios.

Durante una entrevista en el programa “Cuando la noche cae, la radio se enciende”, que se transmite por AM550, el vicepresidente de ECyDENSE, Federico Bolan, destacó la relevancia del Ruca Che como herramienta de crecimiento para la comunidad neuquina. “El Ruca Che no es solo un estadio, es un espacio que genera movimiento económico, empleo y oportunidades para muchísimos sectores. Cada evento que se realiza aquí activa la economía local, desde el comercio y la gastronomía hasta el turismo y los servicios”, señaló Bolan.

El funcionario también subrayó el valor social del estadio: “El Ruca Che forma parte de la identidad de Neuquén. Es un punto de encuentro que promueve la inclusión, el deporte, la cultura y el sentido de comunidad. Detrás de cada actividad hay una red de trabajo y de impacto social que muchas veces no se ve, pero que es enorme”, afirmó.

En la misma línea, Bolan resaltó la sinergia con el Espacio Duam, que en los últimos años se consolidó como sede de grandes ferias, exposiciones y encuentros empresariales. “Duam complementa al Ruca Che, permitiendo que Neuquén tenga infraestructura para eventos de gran escala, lo que atrae inversiones, turismo y posiciona a la provincia como referente patagónico”, explicó. De acuerdo con datos de ECyDENSE, la cantidad de eventos realizados en ambos espacios ha crecido de manera sostenida, generando un flujo constante de visitantes y fortaleciendo sectores vinculados a la producción, el comercio y los servicios.

Gran convocatoria de "Ruca che se mueve"

Con la participación de más de 2.000 personas, se realizó este domingo la sexta edición de Ruca Che se Mueve, la marcha aeróbica familiar no competitiva impulsada por el Gobierno de la provincia del Neuquén. La actividad es organizada por el ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, a través de Emprendimientos Culturales y Deportivos del Neuquén (ECyDENSE). Comenzó con la acreditación de las personas participantes, para luego dar inicio a la actividad deportiva y recreativa.

El recorrido de la marcha aeróbica fue de 6.5 kilómetros en categoría no competitiva por las calles del oeste de la capital neuquina. El trazado contempló el paso por Espacio Duam y el imponente y renovado Estadio Ruca Che como escenario para la largada y la llegada, con un recorrido por Antártida Argentina, Godoy, Belgrano, Zeballos y Moritán. También hubo una categoría de chicos con un recorrido especial, música, premios y sorpresas.

La jornada tuvo como objetivo compartir un momento en familia, con amigos o en grupo mientras se practica actividad física. El slogan “Hacela a tu ritmo” marcó la esencia de la actividad que todos los años convoca a toda la comunidad y fomenta la participación de niños, jóvenes y adultos.