Las afectaciones del servicio eléctrico en Cipolletti y Fernández Oro fueron ocasionadas por la caída de árboles y ramas sobre líneas de media y baja tensión, como consecuencia de un temporal de viento que registró ráfagas cercanas a los 100 kilómetros por hora.

La empresa distribuidora EdERSA informó que todas sus cuadrillas operativas, propias y contratadas, se encuentran desplegadas en diferentes puntos para restablecer el suministro en el menor tiempo posible.

Sectores más afectados

La Falda, en Cipolletti

En la zona de La Falda, el viento provocó la interrupción del servicio tras cortar apéndices eléctricos de media tensión. Las cuadrillas trabajan en la reparación de la infraestructura dañada.

Zona de Lalor

En el sector de Lalor se produjo la caída de un álamo sobre la red de abastecimiento eléctrico que alimenta el sistema de bombeo de agua, lo que generó complicaciones adicionales en el servicio.

Barrios de Fernández Oro

En distintos barrios de Fernández Oro, el temporal causó diversas contingencias vinculadas a la red eléctrica. Los equipos técnicos continúan con tareas de despeje y normalización.

Recomendaciones ante la alerta climática

Desde EdERSA solicitaron a los usuarios que permanezcan en sus hogares mientras se mantenga la alerta por fuertes vientos en la región del Alto Valle.

Las tareas de restitución del servicio se desarrollan en un escenario complejo debido a las condiciones meteorológicas adversas.