El referente de APANC Neuquén, Pedro Basaur, desmintió públicamente la circulación de una convocatoria solidaria apócrifa en la localidad de Cutral Co, que utiliza de manera fraudulenta el nombre de la institución para solicitar dinero a la comunidad.

En diálogo con el programa La Primera Mañana , que se emite por AM550, Basaur aseguró que "la organización no tiene relación alguna con el supuesto evento y remarcó que se trata de una maniobra de estafa. Esto es todo mentira. No es la primera vez que usan el nombre de la fundación. Nosotros tenemos más de 30 años de trayectoria y hacemos lo que decimos”.

El referente explicó que personas desconocidas estarían pidiendo colaboraciones económicas mediante cuentas falsas, aprovechándose de la sensibilidad que genera la causa que impulsa APANC, dedicada a acompañar a niños con enfermedades graves. “Se quieren aprovechar del nombre de la institución para lucrar. Incluso utilizan mal el nombre y los colores para parecer oficiales”, advirtió.

La situación salió a la luz luego de que una vecina se comunicara con la fundación tras haber realizado una transferencia de dinero creyendo que colaboraba con la entidad. A partir de ese hecho, comenzaron a reunir pruebas y avanzar en la denuncia correspondiente.

Basaur confirmó que iniciarán acciones legales para intentar dar con los responsables: “Hoy vamos a hacer la denuncia. Tenemos algunos datos que nos pasaron y esperamos que la justicia pueda actuar”. Asimismo, recordó que no es la primera vez que enfrentan este tipo de situaciones. “Esto pasa desde hace años. En otras oportunidades se pudo identificar a los responsables, incluso con intervención policial”, señaló.

Desde APANC insistieron en la importancia de verificar siempre la información antes de realizar donaciones y aclararon que todas sus campañas oficiales se comunican por canales formales y de manera clara.

Cómo colaborar de manera segura

El referente también explicó que la institución se sostiene principalmente gracias a una campaña de socios adherentes y al alquiler de espacios propios, ya que no reciben ayuda estatal. Además, brindan alojamiento y asistencia alimentaria a familias del interior que llegan a la capital neuquina por tratamientos médicos.

Finalmente, solicitaron a la comunidad que ante cualquier duda se comuniquen directamente con la organización para evitar caer en engaños y contribuir de forma segura.

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