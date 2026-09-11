Una comadreja enana fue encontrada entre la leña de una casa de Cutral Co, situación que activó la intervención de los Guardafaunas de Picún Leufú, dependientes de la Dirección Provincial de Fauna de Neuquén.

El ejemplar fue evaluado por personal veterinario y, de acuerdo con la información difundida por la Dirección Provincial de Fauna, se encontraba en buen estado de salud. Luego del procedimiento, fue liberado nuevamente en su hábitat natural.

La intervención se realizó bajo un protocolo de mínima manipulación, con el objetivo de reducir el estrés del animal y evitar intervenciones innecesarias antes de su regreso al ambiente silvestre.

La comadreja enana apareció entre la leña de una vivienda

El operativo comenzó a partir de un llamado realizado desde Cutral Co. El aviso permitió que el equipo de Guardafaunas de Picún Leufú se trasladara para intervenir ante la presencia del pequeño mamífero.

El animal había encontrado refugio entre la leña almacenada en una vivienda. En lugar de ser retirado por los propios vecinos, la situación fue comunicada a personal especializado, que se encargó de evaluar las condiciones del ejemplar.

La decisión fue evitar una manipulación innecesaria y aplicar el procedimiento correspondiente para fauna silvestre.

El ejemplar estaba en buen estado y fue liberado

Luego de la evaluación veterinaria, los especialistas constataron que la comadreja enana se encontraba en buenas condiciones sanitarias.

Al no detectarse una situación que requiriera recuperación prolongada o asistencia adicional, el animal pudo regresar a un ambiente natural adecuado.

La liberación es el objetivo habitual cuando un ejemplar de fauna silvestre se encuentra sano y no necesita permanecer bajo cuidado humano.

Qué es una comadreja enana

La denominación comadreja enana puede referirse a pequeños marsupiales del género Thylamys. El Sistema de Información de Biodiversidad de Parques Nacionales identifica a Thylamys pallidior como marmosa pálida o comadreja enana. Es un animal de pequeño tamaño, de hábitos principalmente nocturnos y asociado a ambientes áridos y rocosos.

El registro oficial señala que Thylamys pallidior es una especie autóctona presente en distintas regiones de Argentina y que existen registros de presencia en Neuquén, entre ellos en el área del Parque Nacional Laguna Blanca.

Se trata de un animal muy pequeño: los registros del Sistema de Información de Biodiversidad indican un peso aproximado de 15 a 36 gramos para Thylamys pallidior. Su dieta incluye principalmente insectos y frutos, aunque también puede consumir pequeños roedores y aves.

Un animal poco conocido

Uno de los aspectos que vuelve particular al hallazgo es que no se trata de una especie que la mayoría de los vecinos identifique fácilmente.

El Sistema de Información de Biodiversidad describe a la especie como poco conocida, aunque señala que aparece con frecuencia en egagrópilas de rapaces nocturnas. Su categoría de conservación figura como Preocupación Menor en las referencias citadas por el organismo.

En estudios realizados sobre fauna terrestre de la región de Neuquén también se registró a la comadrejita enana dentro de los mamíferos asociados a ambientes de estepa arbustiva.

Por qué no hay que tocar a un animal silvestre

Desde las redes sociales de la Dirección de Fauna recordaron que un animal silvestre que aparece dentro de una casa, en un patio, entre la leña o cerca de un vehículo no necesariamente está herido o necesita ser rescatado por los vecinos.

Intentar atraparlo puede provocarle estrés, lesiones o alterar su comportamiento. También puede generar riesgos innecesarios para las personas, especialmente si se trata de especies que pueden defenderse ante una situación de amenaza.

Por eso, ante la aparición de un ejemplar de fauna silvestre, la recomendación difundida por las autoridades es no tocarlo y dar aviso inmediatamente a Guardafaunas.

Los rescates de fauna silvestre ya tuvieron otros episodios en Neuquén

El episodio de la comadreja enana se suma a otros procedimientos recientes realizados ante la aparición de animales silvestres en lugares donde podían entrar en contacto con personas.

En agosto de 2026, por ejemplo, Guardafaunas de Junín de los Andes intervino luego de que un gato montés apareciera dentro de una propiedad. El animal fue capturado de manera segura y posteriormente liberado en un ambiente adecuado cercano al lago Huechulafquen.

También hubo intervenciones por fauna silvestre en rutas y zonas pobladas. En mayo, un guanaco joven fue localizado cerca de la Ruta Nacional 237, en inmediaciones de Villa Llanquín, y fue puesto bajo resguardo para avanzar con su reinserción.

Estos casos muestran una misma dinámica: el aviso de vecinos o personas que detectan al animal permite activar una intervención especializada y reducir el contacto directo entre fauna y población.

La liberación evita convertir a la fauna silvestre en mascota

El mensaje de la Dirección Provincial de Fauna apunta también a una problemática más amplia: los animales silvestres no deben ser tratados como mascotas.

Que un ejemplar aparezca cerca de una vivienda no significa que pueda ser trasladado, alimentado o mantenido en cautiverio por particulares.

La intervención de personal especializado permite determinar si el animal está sano, si necesita asistencia y, cuando las condiciones lo permiten, devolverlo al ambiente donde desarrolla naturalmente su ciclo de vida.

Qué hacer si aparece fauna silvestre

Ante la presencia de un animal silvestre cerca de una vivienda, la conducta recomendada es:

No tocarlo ni intentar capturarlo.

Mantener distancia y evitar rodearlo.

Alejar a niños y mascotas del lugar.

No alimentarlo ni trasladarlo.

Dar aviso a Guardafaunas .

. Seguir las indicaciones del personal especializado.

La respuesta rápida puede ser determinante para que el ejemplar no resulte lesionado durante una captura improvisada o un traslado innecesario.

La comadreja enana ya volvió a su ambiente natural

El caso registrado en Cutral Co terminó con el resultado esperado: después de la evaluación veterinaria, el ejemplar fue considerado apto para regresar a la naturaleza.

La comadreja enana fue liberada luego de una intervención con mínima manipulación. El episodio vuelve a poner en primer plano la importancia del aviso temprano y del trabajo de los Guardafaunas para resolver este tipo de situaciones sin alterar innecesariamente a los animales.

Para los próximos días, el punto central será continuar con la recomendación a la comunidad: ante la aparición de fauna silvestre, no intervenir por cuenta propia y comunicarse con las autoridades correspondientes.