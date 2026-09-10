Incendio en un loteo de Neuquén: testigos vieron una camioneta antes del fuego

Un incendio afectó este jueves un predio del Loteo Casa Grande, ubicado en la intersección de Obrero Argentino y Aconquija. Una dotación de Bomberos trabajó en el lugar para sofocar las llamas y enfriar el terreno.

Según pudo conocer el móvil de Prima Multimedios, aproximadamente el 80% del terreno fue alcanzado por el fuego. Las llamas afectaron principalmente pasto seco y algunas ramas de árboles, en un predio que no presenta vegetación particularmente frondosa.

El lugar corresponde a un loteo que actualmente se encuentra a la venta. Mientras Bomberos terminaba de controlar los focos, la Policía comenzó a investigar el origen del incendio, luego de que testigos aportaran información sobre una camioneta que habría ingresado al sector y arrojado un elemento.

Testigos señalaron a una camioneta antes del incendio

Uno de los datos que ahora forma parte de la investigación surgió de los testimonios recogidos en el lugar.

Según relataron testigos al móvil, habrían visto una camioneta arrojando un elemento en el predio antes de que comenzara el incendio.

La información todavía no permite determinar qué elemento habría sido arrojado ni si existe una relación directa con el inicio del fuego.

Por este motivo, la hipótesis debe ser considerada una línea de investigación y no una causa confirmada.

La Policía trabaja para establecer qué ocurrió y determinar si el elemento mencionado por los testigos tuvo alguna incidencia en el comienzo del incendio.

Bomberos controlaron el fuego y enfriaron el terreno

Mientras se investiga el origen, Bomberos concentró el operativo en sofocar los focos que permanecían activos y enfriar la superficie quemada.

La intervención se realizó inicialmente con una sola dotación.

Aunque el fuego no pasó a mayores, las condiciones meteorológicas obligaron a mantener la atención sobre el terreno. Una brisa constante acompañaba el operativo y el pronóstico anticipaba viento para el resto de la jornada.

En terrenos con pasto seco, las ráfagas pueden favorecer la propagación de las llamas o provocar la reactivación de focos que aparentemente ya fueron controlados.

El fuego afectó gran parte del predio

De acuerdo con la información obtenida por el móvil, cerca del 80% del terreno resultó afectado.

El material combustible estaba compuesto principalmente por pasto seco y algunas ramas de árboles. No se informó que el fuego haya alcanzado viviendas ni estructuras cercanas.

La tarea de enfriamiento resulta importante porque, incluso después de extinguir las llamas visibles, pueden quedar brasas o puntos calientes capaces de generar nuevos focos.

¿Qué investiga la Policía?

La investigación busca determinar cómo se inició el incendio y si fue provocado.

Por ahora, existen testimonios que ubican a una camioneta en el sector antes del fuego, pero no se informó oficialmente que ese vehículo haya sido identificado ni que exista una persona señalada como responsable.

También resta determinar qué objeto habría sido arrojado y si efectivamente tuvo relación con el incendio.

Estos elementos deberán ser corroborados mediante testimonios, registros disponibles y, eventualmente, pericias sobre el lugar.

Un loteo en venta quedó en el centro de la investigación

El incendio ocurrió en un terreno correspondiente a un loteo que se encuentra actualmente a la venta.

Este dato adquiere relevancia para la investigación porque permite establecer las características y el uso del predio antes del incendio, además de determinar quién tiene a cargo su mantenimiento.

También será importante establecer si existían antecedentes de ingreso de personas o vehículos al lugar y si había algún sistema de vigilancia o cámaras que puedan aportar información.

El incendio no pasó a mayores

Hasta el momento, el incendio no pasó a mayores y Bomberos logró concentrar el fuego dentro del predio afectado.

No se informó sobre personas heridas ni sobre viviendas alcanzadas por las llamas.

La principal preocupación durante el operativo estuvo vinculada con la posibilidad de que el viento reavivara alguno de los focos restantes.

El antecedente de incendios de pastizales en Neuquén

Los incendios sobre terrenos con pastizales secos constituyen un riesgo recurrente en distintos sectores de Neuquén capital y el Alto Valle, especialmente cuando coinciden vegetación seca y condiciones de viento.

En diciembre de 2024, por ejemplo, Bomberos debieron trabajar durante varias horas en un predio de Neuquén capital que había sufrido dos incendios en menos de tres días. En aquel operativo participaron dos dotaciones y se instaló posteriormente una guardia de ceniza para evitar nuevos focos.

Otro antecedente se registró en abril de 2026 en las inmediaciones del Tercer Puente, donde un incendio de pastizales consumió unas cuatro hectáreas y demandó el trabajo de cinco dotaciones durante más de seis horas.

Estos casos muestran la importancia del control posterior de los terrenos afectados, especialmente cuando las condiciones meteorológicas incluyen viento.