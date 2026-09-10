Neuquén tiene la tasa más alta de psiquiatras por habitante del sistema público del país

Neuquén aparece en un lugar destacado dentro del mapa nacional de recursos de salud mental. Según el Segundo Informe Federal de Salud Mental, la provincia tiene la tasa más alta de psiquiatras por habitante dentro del sistema público de todo el país, con 11,53 profesionales cada 100 mil habitantes.

El relevamiento, presentado el 27 de agosto último en el Senado y coordinado por la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), contabilizó 1.381 psiquiatras en 17 provincias. En el caso neuquino fueron registrados 82 profesionales, una cifra que adquiere otra dimensión cuando se la compara en relación con la población.

La media simple de las provincias relevadas fue de 4,28 psiquiatras cada 100 mil habitantes, por lo que Neuquén se ubicó ampliamente por encima de ese promedio.

Detrás de la provincia de Neuquén se ubicaron Chubut, con 6,77 psiquiatras cada 100 mil habitantes; La Pampa, con 5,55; Ciudad de Buenos Aires, con 5,50; y Tierra del Fuego, con 5,38. En el extremo opuesto aparecen Misiones, con 2,11 profesionales cada 100 mil habitantes; Santiago del Estero, con 2,36; Jujuy, con 2,49; Formosa, con 2,63; y Santa Fe, con 2,81.

De acuerdo con los datos del informe, la tasa de psiquiatras por habitante de Neuquén es aproximadamente 5,5 veces superior a la de Misiones.

Un escenario de mayor demanda

El dato sobre los recursos disponibles en Neuquén se conoce en un contexto nacional marcado por el crecimiento de la demanda de atención en salud mental. El informe elaborado a partir de información aportada por las autoridades de salud mental de distintas jurisdicciones, señala que las consultas ambulatorias aumentaron 23%, mientras que las internaciones crecieron 42% desde 2023.

El relevamiento reunió información de 14 jurisdicciones que, en conjunto, representan el 70,8% de la población argentina, y tomó datos correspondientes a 2026.

Además, 11 de las 14 provincias relevadas informaron la apertura o el incremento de camas de salud mental entre 2021 y 2026. En total fueron identificadas 394 nuevas camas.

Pero el crecimiento de los recursos no elimina las dificultades que atraviesa el sistema. Entre los principales problemas señalados por las autoridades aparecen el desfinanciamiento y las restricciones presupuestarias, el aumento sostenido de la demanda, el deterioro de las condiciones sociales y de las redes de apoyo y la necesidad de ampliar los recursos humanos y los dispositivos comunitarios.

El informe recomienda fortalecer el primer nivel de atención, mejorar la respuesta ante situaciones de urgencia e internaciones, desarrollar dispositivos intermedios y sistemas de apoyo comunitario y avanzar en la formación de profesionales.

Neuquén y las cifras de suicidio

Los datos sobre la disponibilidad de psiquiatras forman parte de un escenario nacional especialmente preocupante. Según los últimos datos oficiales del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, Argentina registró en 2025 una tasa de 11,8 suicidios cada 100 mil habitantes, el valor más alto de la serie iniciada en 2016. En 2024 la tasa había sido de 9,7 cada 100 mil habitantes.

El comportamiento fue diferente entre las provincias. Entre Ríos registró la tasa más alta del país, con 20,8 suicidios cada 100 mil habitantes, seguida por San Luis, con 18,9, y Salta, con 17,4.

También superaron el promedio nacional Santa Cruz (16), Catamarca (14,2), Tucumán (13,5), Santa Fe (13,2), La Rioja (13,1), Chaco (12,8), Mendoza (12,7), San Juan (12,3) y Tierra del Fuego (12,1).

Neuquén, que en 2024 había registrado una de las tasas más elevadas, bajó en 2025 a 7,8 suicidios cada 100 mil habitantes. De esta manera quedó entre las jurisdicciones con menores tasas del país.

Río Negro tuvo la tasa más baja, con 6,5 casos cada 100 mil habitantes, seguida por Ciudad de Buenos Aires y Corrientes, ambas con 8; Misiones, con 8,7; y Jujuy, con 9,3.

La provincia de Buenos Aires, en tanto, concentró la mayor cantidad absoluta de suicidios, con 1.977 muertes en 2025, aunque su tasa fue de 11,9 cada 100 mil habitantes. El Ministerio de Seguridad aclaró que esa provincia implementó cambios en su metodología de registro.

Un problema que requiere múltiples respuestas

Las cifras vuelven a poner en primer plano la necesidad de abordar el suicidio desde una perspectiva integral. La cantidad de psiquiatras constituye uno de los recursos disponibles dentro del sistema de salud mental, pero el propio informe federal plantea que la prevención requiere también fortalecer la atención primaria, los dispositivos comunitarios, las redes de apoyo y los mecanismos de atención ante situaciones de crisis.

El suicidio es un fenómeno multicausal, en el que intervienen factores individuales, sociales y culturales. Por eso, los especialistas remarcan la importancia de detectar tempranamente las situaciones de sufrimiento, reducir el estigma y facilitar el acceso a ayuda profesional.

En ese escenario, el dato neuquino adquiere especial relevancia: la provincia cuenta con la mayor proporción de psiquiatras por habitante dentro del sistema público entre las jurisdicciones relevadas, en un momento en que la demanda de atención en salud mental crece en todo el país.

Fuente: Chequeado, a partir de datos del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), Ministerio de Seguridad Nacional, y del 2° Informe Federal de Salud Mental, coordinado por la Universidad Nacional de Lanús.