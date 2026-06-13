“Una trucha vale más en el río que en el plato”: Neuquén refuerza el rol de los guardafaunas en la protección ambiental

El gobernador Rolando Figueroa encabezó este viernes en Junín de los Andes el acto por el Día del Guardafauna, donde puso en valor el trabajo de los agentes de conservación. El mandatario aseguró que Neuquén atraviesa un proceso de transformación histórica y remarcó que el cuidado del patrimonio natural será fundamental para acompañar el aumento de visitantes.

“Una trucha vale mucho más en el río que en el plato”, expresó, al señalar que la preservación de los recursos naturales constituye uno de los pilares del modelo de desarrollo que impulsa la gestión provincial.

Más rutas y conectividad para potenciar el turismo

Durante su discurso, Figueroa repasó el ambicioso plan de infraestructura que lleva adelante la Provincia, con la ejecución de mil obras y la construcción de mil kilómetros de nuevas rutas que, según indicó, generarán una mayor circulación turística en todo el territorio neuquino.

“Estamos haciendo o ejecutando mil obras en la provincia y vamos a construir mil kilómetros de rutas nuevas. Eso va a traer mucho turismo y tenemos que estar preparados para cuidarlo”, sostuvo.

En ese sentido, destacó la futura ruta paralela a la cordillera que permitirá integrar el norte y el sur neuquino a través de un corredor estratégico que conectará veinte localidades, veinte lagos y cinco pasos internacionales pavimentados hacia Chile. “Todo eso va a generar un enorme movimiento turístico”, afirmó.

Figueroa resaltó el compromiso de los guardafaunas y anunció más herramientas para fortalecer su trabajo.

El gobernador advirtió que ese crecimiento requerirá reforzar las capacidades de control y conservación del Estado. “Si no equipamos a la Policía, al Manejo del Fuego y a los guardafaunas, si no controlamos y si no educamos, no vamos a poder acompañar ese crecimiento”, señaló.

Además, planteó la necesidad de ampliar la tarea educativa de los guardafaunas y avanzar en la conformación de un cuerpo de reserva que permita multiplicar la concientización ambiental.

“Ustedes tienen que estar en todas las escuelas. Tenemos que reproducir el conocimiento y el amor por nuestros recursos naturales. La provincia se va a desarrollar a partir del turismo y necesitamos que las nuevas generaciones comprendan el valor de lo que tenemos”, expresó.

Modernización, nuevas herramientas y cifras récord en la gestión

La jornada contó con la participación del ministro de Seguridad, Matías Nicolini; el director provincial de Fauna, Nicolás Lagos; el intendente de Junín de los Andes, Luis Madueño; el jefe de Policía, Tomás Díaz Pérez; además de guardafaunas activos, jubilados y autoridades provinciales.

Como parte del proceso de modernización de la Dirección Provincial de Fauna, se entregaron 60 tablets destinadas al nuevo sistema de infracciones digitales, 20 soportes para antenas Starlink, drones, binoculares, monoculares, kits de reflectores, chalecos refractarios, indumentaria, mochilas, bolsos y otros elementos que serán distribuidos en las delegaciones de Confluencia, Alto Neuquén, Pehuén y Lagos del Sur.

La Provincia entregó tecnología, drones y equipamiento para fortalecer los controles en territorio neuquino.

El equipamiento permitirá mejorar los controles en territorio, fortalecer la conectividad en zonas alejadas y optimizar la capacidad operativa de los agentes.

Durante el acto, Lagos presentó un balance de gestión que reflejó cifras récord para el organismo, con una recaudación de 1.619 millones de pesos a partir de la emisión de 76.274 permisos de pesca. Según explicó, este crecimiento estuvo impulsado en gran medida por el proceso de digitalización que permitió agilizar trámites, modernizar la administración y mejorar los mecanismos de fiscalización.

Infracciones electrónicas

En esa línea, adelantó que desde el 1 de julio comenzará a funcionar el nuevo sistema de fiscalización digital, que permitirá a los guardafaunas confeccionar infracciones electrónicas desde cualquier punto de la provincia, incluso en zonas sin conectividad, con monitoreo en tiempo real desde el centro de control ubicado en la ciudad de Neuquén.

La celebración concluyó con un reconocimiento a los guardafaunas jubilados Jorge Ernesto González y Héctor Arnoldo Martínez por su trayectoria y su aporte a la protección y conservación de la fauna neuquina.