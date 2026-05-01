Este viernes 1 de mayo, en coincidencia con el Día del Trabajador, quedó inaugurado un nuevo centro de salud en el barrio Monte Hermoso, en el sector sur de Cutral Co, una obra considerada clave para dar respuesta al crecimiento sostenido de la zona. El establecimiento reemplaza al antiguo puesto sanitario y busca fortalecer la atención primaria con instalaciones más modernas y funcionales.

Durante el acto, el gobernador Rolando Figueroa resaltó la articulación entre el Ejecutivo provincial y los municipios, y destacó que “la buena administración municipal que tiene tanto Cutral Co como Plaza Huincul nos permite planificar mejor”.

Trabajo conjunto y proyección sanitaria en la comarca

El mandatario subrayó que el esfuerzo coordinado entre los distintos niveles del Estado resulta fundamental para atender las demandas de la comunidad. En ese sentido, vinculó la inauguración del centro de salud con otras mejoras estructurales en el barrio, como la expansión de la red de gas.

La fachada del Centro de Salud del barrio Monte Hermoso, en la zona sur de Cutral Co

Además, adelantó avances en el hospital local y en el proyecto del futuro centro oncológico de Cutral Co, iniciativas que buscan evitar que los vecinos deban trasladarse largas distancias para recibir tratamientos médicos.

La respuesta a una demanda creciente en Monte Hermoso

Por su parte, el intendente Ramón Rioseco remarcó que el crecimiento demográfico del barrio hacía necesaria la transformación del antiguo puesto sanitario en un centro de salud acorde a las nuevas necesidades.

El jefe comunal puso el foco en la planificación y el rol del Estado para acompañar el desarrollo de la comunidad, y aseguró que el objetivo es garantizar el acceso equitativo a la atención médica para todos los vecinos.

Cómo es el nuevo centro de salud en la zona sur de Cutral Co

La obra incluyó la ampliación y el reacondicionamiento del edificio existente, alcanzando una superficie total de 105,79 metros cuadrados. El nuevo centro cuenta con consultorios, sector de medicina general, vacunatorio, área de enfermería y un gabinete de odontología.

Estas mejoras buscan optimizar la calidad de la atención primaria y brindar un espacio adecuado, cómodo y accesible para los vecinos del sector sur de Cutral Co.

Autoridades presentes en la inauguración

Del acto participaron el ministro de Salud de la provincia, Martín Regueiro; el intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza; el jefe de la Zona Sanitaria V, Daniel Conti; el director del hospital local, Gastón Zúniga; además de concejales, funcionarios provinciales y municipales, personal sanitario, instituciones y vecinos del barrio.