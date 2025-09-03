La provincia de Neuquén firmó un convenio con Cutral Co y Plaza Huincul para abastecer de agua a la comarca petrolera

El gobierno de la provincia del Neuquén, junto a los municipios de Cutral Co y Plaza Huincul, firmaron un convenio para la distribución de responsabilidades sobre la captación del agua potable que abastece a las dos ciudades. El acuerdo contempla tarifas unificadas y mecanismos de actualización, consolidando un modelo de gestión integral del servicio.

Durante el anuncio, el gobernador Rolando Figueroa destacó que el entendimiento alcanzado luego de “cuarenta años de diferencias” permitirá mejorar el servicio y garantizar un esquema equitativo de aportes. A su vez, subrayó el esfuerzo compartido entre los municipios y el gobierno provincial para sostener un recurso estratégico.

El ministro Guillermo Koenig explicó que el abastecimiento de agua se realiza desde fuentes ubicadas a más de 40 y 60 kilómetros de distancia. El costo total, que ronda los mil millones de pesos mensuales, incluye gastos de energía, personal y mantenimiento. La mitad de ese monto será asumido ahora por los municipios neuquinos, algo que definió como “un hecho histórico”.

El esquema de pagos prevé que, entre septiembre y noviembre de 2025, Cutral Co abone 280 millones de pesos por mes y Plaza Huincul 120 millones. Desde diciembre, los montos se actualizarán a 350 millones y 150 millones respectivamente, con ajustes semestrales a partir de 2026 según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Neuquén.

El convenio se enmarca en el Pacto de Gobernanza II, que coordina acciones entre el EPAS y los municipios para mejorar el abastecimiento de agua potable, el tratamiento de líquidos cloacales y la eficiencia del sistema. El organismo provincial administrará la captación desde el río Neuquén y el embalse Los Barreales, mientras que los municipios tendrán a cargo la distribución local.

El acuerdo también contempla obras consensuadas, aportes de equipamiento, recursos humanos y mejoras en infraestructura. De esta manera, se busca garantizar la continuidad del servicio, fortalecer el cuidado del recurso hídrico y dar respuesta a las demandas de una población en crecimiento en el centro de la provincia.