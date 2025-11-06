El gobernador Rolando Figueroa y los intendentes de Cutral Co, Ramón Rioseco, y de Plaza Huincul, Claudio Larraza, firmaron acuerdos para obras en la comarca petrolera: la refacción y construcción de un Salón de Usos Múltiples para la EPET Nº 1, con un presupuesto de más de 4200 millones de pesos, y el Centro Integral de Oncología del Hospital Zonal, cuyo proyecto ejecutivo fue diseñado por la provincia y su ejecución estará a cargo de los municipios.

Al término del encuentro, Figueroa afirmó que “la inversión tiene que ser prioritaria en las responsabilidades indelegables que tiene el Estado. En esta oportunidad, enfocándonos en la educación, se trata de un gimnasio que tenemos altamente demandado durante más de 20 años por la comunidad de Cutral Co”.

“No es la primera obra que firmamos: estamos haciendo todo el sistema de cloacas con ambos intendentes y también diseñando la posibilidad de generar la reutilización del agua”, mencionó el gobernador. Respecto del Centro Oncológico, Figueroa indicó que es un convenio específico “en donde los municipios financian y en este caso nosotros aportamos el proyecto ejecutivo y los profesionales”.

“Tiene que ver con nuestro programa de salud. Creemos que jerarquizar la posibilidad de tener el servicio oncológico en Cutral Co, en Plaza Huincul, con un espacio de cuidados paliativos también, y que va a contribuir a un mejor tratamiento de los pacientes de la comarca”, dijo el gobernador y recordó que también se están culminando los de Zapala y está en proyecto el de Chos Malal.

Del acto de firma participaron también el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig; la ministra de Educación, Soledad Martínez; el ministro de Salud, Martín Regueiro; el ministro de Gobierno, Jorge Tobares; la secretaria de Obras Públicas, Tanya Bertoldi; y la subsecretaria de Obras Delegadas, Tania Coletti.

El intendente Larraza aseguró estar "muy conforme y feliz de poder firmar esta obra de la que vamos a participar ambos intendentes para la construcción de la infraestructura y la provincia con todo el proyecto. Es otro trabajo tripartito más que se hace para el bien común de la comarca, y sobre todo para ir cumpliendo cada una de las cuestiones que hacen que la salud por sobre todo esté presente en la comarca”.

Para finalizar, el intendente Rioseco dijo que de esta manera “hemos abordado dos obras que son muy reclamadas por los vecinos, entre ellas el centro oncológico que para nosotros es fundamental después de muchos años de lucha de toda la comunidad”.