Aprobación del desarrollo de GNL: “Estamos creando las condiciones para exportar gas a más países”

El diputado provincial Damián Canuto defendió la aprobación legislativa del acuerdo entre el Gobierno de Neuquén e YPF para impulsar el desarrollo del Gas Natural Licuado (GNL) y sostuvo que la provincia debe aprovechar una oportunidad limitada para exportar el gas de Vaca Muerta.

Durante una entrevista en el programa Entretiempo, de AM550 La Primera, el legislador explicó que el proyecto busca generar las condiciones para que YPF reúna inversiones y construya la infraestructura necesaria para licuar gas y exportarlo desde la costa de Río Negro hacia mercados internacionales.

Canuto aseguró que la demanda mundial de gas continuará durante las próximas décadas, pero advirtió que la transición energética podría reducir progresivamente ese mercado. Por eso consideró necesario acelerar el desarrollo exportador de Neuquén.

"Neuquén tiene una ventana limitada para vender su gas"

Para Canuto, el principal desafío no es producir más gas sino encontrar nuevos mercados donde colocarlo.

El diputado explicó que la provincia posee una enorme capacidad de generación gracias a Vaca Muerta, pero advirtió que la infraestructura actual limita las posibilidades de comercialización.

"Tenemos gas para vender, pero tenemos poco tiempo para hacerlo", resumió.

Según planteó, durante los próximos 30 o 40 años el mundo seguirá demandando gas natural. Sin embargo, consideró probable que las energías alternativas comiencen a desplazar gradualmente a los combustibles fósiles.

"Esa riqueza que hoy tenemos bajo tierra no sirve de nada si no encontramos la forma de venderla", sostuvo.

El rol de YPF y la búsqueda de inversiones

Canuto explicó que el acuerdo aprobado en la Legislatura tiene como objetivo que YPF reúna capital propio y de socios nacionales e internacionales para desarrollar el proyecto exportador.

La iniciativa contempla la instalación de infraestructura de licuefacción en el Golfo San Matías, desde donde el gas neuquino podrá embarcarse hacia distintos mercados del mundo.

El legislador destacó que actualmente Neuquén produce más gas del que puede comercializar y que la licuefacción aparece como la herramienta para transformar ese excedente en exportaciones.

La comparación de Canuto: "Es como envasar naranjas"

Uno de los conceptos que más desarrolló durante la entrevista fue una comparación para explicar el funcionamiento del GNL.

Canuto comparó el proceso con una producción masiva de naranjas que no puede exportarse porque la fruta se deteriora durante el transporte.

Según explicó, la solución sería transformar esa producción en jugo envasado para llegar a mercados lejanos.

"Con el gas pasa exactamente lo mismo", señaló.

Para el diputado, la licuefacción cumple esa función: permite conservar, transportar y vender el recurso a países que hoy están fuera del alcance de los gasoductos argentinos.

El rechazo a las críticas por las regalías

Otro de los puntos centrales de la entrevista fue la discusión sobre el esquema de regalías incluido en el acuerdo.

Canuto cuestionó a los sectores que sostienen que la provincia resignará ingresos y afirmó que esa interpretación es incorrecta.

"Es falso que se estén regalando regalías", afirmó.

Según explicó, el régimen aprobado fue diseñado para una actividad que actualmente no existe en Neuquén y que requiere inversiones multimillonarias para concretarse.

El diputado sostuvo que no puede aplicarse la misma lógica tributaria al gas que se comercializa localmente que al GNL destinado a exportación.

El respaldo de municipios y sindicatos

Canuto también destacó el apoyo político que recibió la iniciativa. Según indicó, todos los municipios neuquinos acompañaron el proyecto impulsado por el gobernador Rolando Figueroa.

Además, remarcó el respaldo de los sindicatos privados vinculados a la actividad hidrocarburífera, entre ellos las organizaciones que representan a trabajadores petroleros y jerárquicos.

Para el legislador, ese acompañamiento refleja la expectativa de generación de empleo, inversiones y actividad económica que despierta el desarrollo del GNL.

La entrevista completa: