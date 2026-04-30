La comisión de Hidrocarburos, Energía y Comunicaciones de la Legislatura Provincia de Neuquén aprobó por mayoría un despacho destinado a garantizar el acceso a la energía a 905 familias rurales que se encuentran ubicadas en distintos puntos del interior de la provincia y que, por su lejanía respecto a los tendidos de líneas eléctricas, carecen del servicio. La posibilidad de poder contar con el servicio se realizará a partir de la instalación de kits fotovoltaicos y respectivas baterías de litio, ejecución que deberán efectuar operarios del EPEN.

Según estimó la legisladora Cielubi Obreque (MPN) al explicar el alcance del proyecto, el costo por kit alcance los 8 mil dólares, cifra que, si se multiplica por los 905 hogares alcanzados, significa una inversión total cercana a los 7,2 millones de dólares, sin tener en consideración posteriores instancias de mantenimiento que pueda requerir cada panel.

Obreque calculó que se trata de un monto reducido si se tiene en cuenta que el valor de extender el tendido eléctrico hasta esta zona puede tener un costo estimado de 271 millones de dólares, cifra muy superior a la que se debe erogar si se implementa la instalación de estos kits previstos para zonas aisladas.

La legisladora Obreque señaló que la iniciativa beneficiará a 905 hogares sin electricidad.

“Son zonas rurales aisladas que hoy carecen de cualquier tipo de acceso a la energía por su ubicación. Hay una necesidad real y, más allá de la dificultad económica para llevar la red eléctrica a determinados lugares, hay lugares a los cuales el tendido no llega producto de su relieve, lagunas o las montañas”, contempló la diputada.

Al ser consultada por el origen de los fondos que permitirán la instalación de los kits fotovoltaicos, Obreque aclaró que bajo ningún punto de vista está previsto solicitar un repago por parte de los beneficiarios del programa. También indicó que las fuentes de financiamiento aún no se encuentran determinadas pero que existen líneas de crédito internacional destinadas a este tipo de iniciativas sociales.

Sobre este punto, Guillermo Monzani (Fuerza Libertaria) consideró como una fuente viable de financiamiento recurrir al Banco Mundial o a organismo multilaterales de créditos que disponen de líneas exclusivas para el desarrollo de infraestructura social y que no deben ser devueltos, lo que se traduce en un “costo cero” tanto para la provincial como para el usuario.

Por su parte, el presidente del cuerpo, Damián Canuto (PRO-NCN), planteó reparos respecto a la decisión de no poder garantizar o imputar una fuente de recursos genuina para llevar adelante el proyecto y expresó su voto negativo hasta que se pueda saldar la cuestión presupuestaria. Diputados de distintos bloques se pronunciaron a favor de aprobar el despacho y saldar el problema de los recursos durante el tratamiento que la iniciativa deberá tener en la comisión de Hacienda y Presupuesto.

En la votación, la iniciativa obtuvo el acompañamiento de 11 legisladores, en tanto que Canuto y la legisladora Luz Ríos (Comunidad) se expresaron por la negativa.