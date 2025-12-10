La Legislatura provincial aprobó por unanimidad el nuevo Código Procesal Civil Adversarial de Neuquén, una reforma integral que reemplaza al sistema vigente desde 1975 e incorpora un modelo que destacan como moderno, ágil, digital y centrado en el protagonismo de las partes.

Se trata del primer Código de estas características en el país y en Latinoamérica, resultado de un año de trabajo de la Comisión Interpoderes y de un proceso participativo con representantes de los tres poderes del Estado, Colegio de Abogados, Asociación de Magistrados, universidades, profesionales, operadores de justicia y ciudadanía de las siete regiones de la provincia, que estuvo dirigido por el jurista Gustavo Calvinho, responsable de la elaboración técnica del texto procesal.

Ernesto Novoa, diputado por Comunidad y presidente de la Comisión Interpoderes de reforma y miembro informante, aseguró que la aprobación de la ley posiciona a Neuquén como “un faro en el país” al sancionar el primer Código Procesal que adopta un modelo adversarial en materia civil en todo el territorio nacional y en América Latina.

El legislador aseguró que el Código establece reglas claras y demuestra que en Neuquén la justicia “no es un laberinto sino un derecho”. En ese sentido, indicó que no se trata de una herramienta jurídica “sino de una declaración a futuro, una herramienta de confianza para toda la ciudadanía”.

Destacó la incorporación del arbitraje como una de las innovaciones más importantes del nuevo Código. Señaló que Neuquén se convierte en la primera provincia del país en regular este instituto dentro de su normativa procesal civil, al alinearlo con los estándares nacionales e internacionales. Novoa también explicó que esta herramienta permitirá que muchos conflictos puedan resolverse por vías alternativas sin necesidad de recurrir a la instancia judicial, lo que brinda mayor previsibilidad y seguridad jurídica.

Además, hizo mención a los principales cambios en materia de desalojo, sanciones por actuación de mala fe, diferenciación de pretensión y acción, sentencias definitivas, medidas cautelares y tutela judicial efectiva. Con el nuevo Código “nunca más hablaremos de expedientes”, sintetizó al destacar las innovaciones en materia de modernización, digitalización y tecnología.

La diputada Cielubri Obreque (MPN), secretaria de la Comisión Interpoderes, sostuvo que la presentación del Código “es un hito para la provincia, para el país y para Latinoamérica”. Señaló que el nuevo sistema abandona definitivamente el esquema inquisitivo y coloca al proceso judicial como una garantía estructural de acceso a la justicia. En ese sentido, indicó que el modelo de justicia civil de 1975 había quedado “vetusto y obsoleto para la sociedad en la que vivimos hoy”.

También destacó el recorrido territorial de la Comisión Interpoderes por las siete regiones de la provincia, cuyos aportes fueron tenidos en cuenta para la redacción del texto procesal. “Este Código es posible porque es neuquino; se escuchó y se dió participación a las distintas realidades de la ciudadanía”, afirmó la legisladora.