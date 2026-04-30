La Legislatura de Río Negro celebrará este jueves su primera sesión ordinaria del año, con un temario amplio que incluye proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo y otras iniciativas parlamentarias.

Entre los puntos centrales, se debatirá el proyecto de ley 497/2026, que propone ratificar el Acta Acuerdo suscripta el 14 de abril entre la Provincia y las empresas Southern Energy S.A. y San Matías Pipeline S.A., en el contexto del Proyecto FLNG para la exportación de Gas Natural Licuado en la zona de Fuerte Argentino.

También se analizará el proyecto 498/2026, que impulsa la modernización de la Secretaría de Trabajo provincial, con eje en la digitalización de procesos, el fortalecimiento de inspecciones y nuevas herramientas para garantizar el cumplimiento de la normativa laboral.

En materia sanitaria, el Ejecutivo presentó el proyecto 499/2026, que regula la Salud Digital en Río Negro, estableciendo un marco normativo integral para la telemedicina y la receta electrónica. Además, se tratará el proyecto 369/2026, que reforma la ley de farmacias y crea la Productora Farmacéutica Rionegrina S.E., iniciativa que ya tuvo modificaciones en comisiones.

Otro tema relevante será el proyecto 1448/2025, impulsado por los bloques Vamos con Todos y PJ–Nuevo Encuentro, que propone suspender hasta diciembre de 2027 los cortes de servicios públicos básicos como gas, electricidad y agua en toda la provincia.

El temario incluye además proyectos de carácter cultural y judicial. La legisladora Martina Lacour (PRO Unión Republicana) impulsa declarar sitio histórico provincial al paraje Pilcaniyeu Viejo, mientras que el Superior Tribunal de Justicia propone crear un juzgado de familia en San Antonio Oeste mediante el desdoblamiento del actual Juzgado N.º 9.

En seguridad, se debatirá el proyecto 364/2026, de la legisladora Yolanda Mansilla (Primero Río Negro), que autoriza a la Policía provincial a utilizar armas no letales, como pistolas Taser, aerosoles irritantes y proyectiles de impacto controlado.

La sesión también abordará iniciativas de desarrollo local, como la donación de tierras al Club Deportivo San Javier para infraestructura deportiva y la transferencia de un inmueble a la Municipalidad de Río Colorado para un loteo urbano y puesta en valor del centro histórico. Además, se tratará la propuesta de modificar la denominación de la Comisión de Fomento de Paso Flores por Siete Parajes.

Finalmente, se prevé la designación de Néstor Pérez como superintendente general del Departamento Provincial de Aguas (DPA), en reemplazo de Gastón Renda, quien pasará a presidir la empresa estatal Generación y Riego S.A.U.