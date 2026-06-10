Durante la presentación de la Temporada de Invierno 2026, el gobernador, Rolando Figueroa, destacó uno de los proyectos con los que la provincia busca fortalecer su oferta turística durante todo el año: una ruta que conectará 20 pueblos de la cordillera neuquina, 20 lagos y cinco pasos internacionales hacia Chile. Las declaraciones fueron realizadas durante la presentación oficial de la Temporada de Invierno 2026 que Neuquén lanzó este martes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante operadores turísticos, empresarios del sector, funcionarios y referentes de la industria.

La iniciativa que celebró el gobernador forma parte del denominado Camino de la Fe, un corredor que se desarrolla de forma paralela a la Cordillera de los Andes y que busca integrar localidades, atractivos naturales y circuitos turísticos mediante nuevas obras de infraestructura. "Estamos ejecutando una ruta que va de forma paralela a la Cordillera de los Andes, que va a unir veinte pueblos en el Camino de la Fe", afirmó durante una conferencia de prensa. Según explicó, el recorrido estará vinculado con Chile a través de cinco pasos internacionales pavimentados y permitirá atravesar algunos de los principales paisajes cordilleranos de la provincia. "Vamos a poder recorrer en toda esa ruta 20 lagos. Son experiencias nuevas que va brindando la provincia a partir de las inversiones en infraestructura", sostuvo.

En ese contexto, Figueroa utilizó la presentación no sólo para promocionar los destinos de nieve, sino también para exponer proyectos e inversiones con los que la provincia busca consolidar una propuesta turística que trascienda la temporada invernal. En este contexto, el mandatario remarcó que el turismo es actualmente la segunda economía de Neuquén y aseguró que seguirá ganando protagonismo en los próximos años. Además, destacó las inversiones realizadas en los distintos centros de esquí y aseguró que los cerros neuquinos llegan preparados para recibir a los visitantes durante la temporada. "La nieve es algo especial que tenemos. La mayor superficie esquiable está en los cerros de la provincia. Todos los cerros se han preparado para esta temporada. En cada uno de los lugares hubo inversión, con participación de diferentes empresarios", señaló.

"Vamos a poder recorrer en toda esa ruta 20 lagos. Son experiencias nuevas que va brindando la provincia a partir de las inversiones en infraestructura", sostuvo Figueroa.

Figueroa sostuvo además que la provincia busca posicionarse como un destino atractivo durante las cuatro estaciones y recordó que el verano también registró buenos niveles de actividad. "Creemos que Neuquén es una buena experiencia no solo en invierno, sino también en todas las temporadas. Tuvimos un verano muy bueno", expresó.

Entre los segmentos que la provincia pretende seguir desarrollando mencionó el turismo termal, una actividad que consideró con gran potencial de crecimiento. "El turismo termal en la provincia no es tan conocido, pero lo tenemos para poder brindar una gran experiencia. Seguiremos mejorando año a año, mientras estamos realizando inversiones importantes", indicó.

Por último, el gobernador destacó la diversidad de atractivos que ofrece Neuquén y planteó que la provincia busca ampliar su identidad más allá del desarrollo hidrocarburífero. "Neuquén es mucho más que Vaca Muerta. A través de la belleza de nuestros paisajes, la experiencia, la calidad de nuestra gente, podemos brindar algo nuevo y algo que no se olvida", concluyó.