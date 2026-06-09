Neuquén presenta en Buenos Aires su invierno 2026 y apuesta a liderar el turismo de nieve en Argentina

Neuquén pone en marcha este martes su estrategia de promoción para una de las épocas más importantes del año. Con un evento que se desarrolla desde las 19 en Rut Haus, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia presenta oficialmente la Temporada de Invierno 2026 ante operadores turísticos, empresarios del sector, funcionarios y referentes de la industria.

La actividad, organizada por el ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales junto a NeuquénTur, tiene como principal objetivo mostrar la amplia oferta invernal neuquina al mercado emisor más importante del país y posicionar nuevamente a la provincia como uno de los destinos preferidos para disfrutar de la nieve.

Durante la presentación se exhiben las propuestas de los principales destinos turísticos neuquinos, junto con la oferta de centros de esquí, parques de nieve, gastronomía regional y experiencias vinculadas al turismo de naturaleza y aventura.

Neuquén llega a esta temporada con cifras que la ubican en un lugar privilegiado dentro del mapa turístico nacional. La provincia cuenta con la mayor superficie esquiable de Argentina, con 2.510 hectáreas destinadas a actividades de nieve, 99 pistas de distintos niveles de dificultad, 45 medios de elevación y una capacidad de remonte superior a los 31 mil esquiadores por hora.

El gobernador Rolando Figueroa y la ministra Estevez, entre otros funcionarios provinciales, presentes en Rut Haus, en la Ciudad de Buenos Aires,

Esteves: "El objetivo es que Neuquén sea un destino de múltiples experiencias"

Durante el evento, la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, destacó las inversiones realizadas para esta temporada y aseguró que los visitantes encontrarán un Cerro Chapelco completamente renovado, mejoras en los medios de elevación de Cerro Bayo y obras viales que buscan garantizar un acceso más seguro a los centros turísticos. Además, expresó su expectativa de que el invierno 2026 supere al anterior, marcado por la escasez de nieve.

La funcionaria remarcó que Neuquén ofrece alternativas para distintos perfiles y presupuestos, desde parques de nieve como Batea Mahuida y El Llano hasta centros de esquí de mayor complejidad como Chapelco, Cerro Bayo y Lago Hermoso. También señaló que la provincia fortaleció la promoción turística mediante beneficios del Banco Provincia de Neuquén y la nueva conectividad aérea con Santiago de Chile, además de la reciente inauguración del aeropuerto de Chapelco.

Esteves sostuvo que el objetivo es posicionar a Neuquén como un destino de múltiples experiencias y no únicamente asociado a la nieve o a Vaca Muerta. En ese sentido, destacó la promoción de la gastronomía, los vinos neuquinos, las termas, el turismo religioso y los paisajes de montaña. “Neuquén no es solamente gas y petróleo; es ríos, lagos, montañas, dinosaurios y la calidez de su gente”, afirmó durante la presentación oficial.

La gastronomía neuquina, otro de los atractivos de la provincia.

Principales atractivos

Entre los principales atractivos se destacan los centros de esquí de Caviahue, Cerro Bayo, Chapelco y Lago Hermoso, además de los parques de nieve Batea Mahuida y Primeros Pinos, que complementan una propuesta pensada tanto para esquiadores experimentados como para quienes buscan su primer contacto con la nieve.

Uno de los grandes diferenciales que presenta Neuquén es la concentración de centros invernales sobre la Ruta de los Siete Lagos. En poco más de 100 kilómetros conviven Chapelco, Lago Hermoso y Cerro Bayo, conformando uno de los corredores de nieve más importantes de Sudamérica.

La propuesta también incluye alternativas para quienes buscan experiencias diferentes. Caviahue combina paisajes volcánicos, termas y deportes de invierno, mientras que el norte neuquino y la Ruta del Pehuén continúan ganando protagonismo con actividades recreativas y turismo de naturaleza.

Neuquén busca seducir a miles de viajeros que ya comienzan a planificar sus vacaciones de invierno.

La temporada moviliza a localidades como San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Villa Pehuenia, Caviahue-Copahue, Zapala y Andacollo, además de destinos complementarios como Aluminé, Junín de los Andes, Chos Malal, Neuquén capital y Piedra del Águila.

Desde el gobierno provincial destacan que el invierno representa uno de los principales motores económicos del sector turístico, impulsando el empleo, el comercio y el desarrollo regional a través de una estrategia que combina promoción, inversión y fortalecimiento de la conectividad aérea y terrestre.

Con esta presentación en Buenos Aires, Neuquén busca seducir a miles de viajeros que ya comienzan a planificar sus vacaciones de invierno y reafirmar su liderazgo como uno de los destinos de nieve más completos y atractivos de Argentina