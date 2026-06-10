Neuquén lanzó el invierno 2026: nuevas obras, más conectividad y cambios en sus centros de esquí

El 9 de junio de 2026, el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales y NeuquénTur realizaron en la Ciudad de Buenos Aires el lanzamiento oficial de la Temporada de Invierno Neuquén 2026, orientado al principal mercado emisor turístico de la provincia.

Durante la presentación participaron funcionarios provinciales y nacionales, cámaras empresariales, operadores turísticos, centros de esquí e intendentes de destinos neuquinos. El mensaje central fue que Neuquén llega al invierno con nueva infraestructura turística, mejoras viales y aeroportuarias, y una oferta de nieve diversificada que busca consolidar a la provincia como uno de los principales destinos invernales de Argentina.

La provincia informó que cuenta con 2.510 hectáreas esquiables, 99 pistas, 45 medios de elevación y una capacidad de remonte superior a 31.000 esquiadores por hora, distribuidos entre centros de esquí, parques de nieve y parques recreativos vinculados a la actividad invernal.

San Martín de los Andes: aeropuerto ampliado, obras viales y cambios en Chapelco

El intendente Carlos Saloniti vinculó las expectativas de la temporada con las inversiones ejecutadas por la Provincia y con la llegada de las primeras nevadas.

“Los turistas se van a encontrar con un cerro absolutamente distinto, nuevo”, sostuvo Saloniti al describir las obras en Chapelco y el proceso de modernización del centro de esquí.

El intendente también señaló que se trabaja con FEHGRA en mecanismos basados en inteligencia artificial para detectar alojamientos turísticos no habilitados, una demanda histórica del sector formal.

Villa Pehuenia-Moquehue: nieve familiar, gastronomía y asfalto casi completo

El intendente Arturo De Gregorio confirmó que el Parque de Nieve Batea Mahuida prevé iniciar la temporada el 1 de julio y que la localidad ya tiene preparado el operativo de invierno junto a alojamientos y gastronomía.

De Gregorio estimó una capacidad de 2.000 a 2.500 camas para la temporada invernal y remarcó el impacto del asfalto sobre los accesos:

“Quedan muy pocos tramos de ripio. Eso va a ayudar a que el turismo de cercanía llegue hasta Villa Pehuenia y pueda disfrutar del parque de nieve”, señaló.

El jefe comunal también destacó el crecimiento del turismo chileno a través del Paso Internacional Icalma y reforzó el posicionamiento gastronómico de la villa como complemento de la oferta de nieve.

Caviahue-Copahue: preventas, paquetes 5x4 y precios por debajo de 2024

Carlos Arana, miembro de la Cámara de Esquí y Montaña, informó que Caviahue Ski Resort ya registra nevadas en altura y que el sector espera precipitaciones más importantes en los próximos días.

El referente empresarial señaló que las propuestas de preventa continúan vigentes y que, según el sector, los valores promocionales se ubican entre 20% y 30% por debajo de 2024. También indicó que hoy crecen los paquetes de 6 noches y 5 días de esquí, además de promociones 5x4 y 7x5 fuera de temporada alta.

Arana recordó que Caviahue integra escuela de esquí, alquiler de equipos, gastronomía, hotelería y excursiones en una misma plataforma operativa administrada por Compañía de los Andes.

Conectividad, empleo y competencia entre destinos

El invierno es uno de los principales motores económicos del turismo neuquino. Las obras mencionadas por los intendentes —ampliación aeroportuaria, pavimentación de rutas y modernización de centros de esquí— apuntan a reducir fricciones de acceso, aumentar capacidad operativa y mejorar la experiencia del visitante.