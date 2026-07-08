La llegada de una alerta roja por lluvias obligó a desplegar un amplio operativo preventivo en la zona cordillerana de Neuquén. La suspensión de clases presenciales, el cierre total del Parque Nacional Lanín y las restricciones para circular forman parte de las medidas adoptadas para reducir riesgos mientras dure el fenómeno meteorológico.

El Servicio Meteorológico Nacional elevó el nivel de alerta para la noche del martes y la madrugada del miércoles. El pronóstico prevé precipitaciones persistentes con acumulados de entre 60 y 100 milímetros, aunque en algunos sectores podrían llegar a los 150 milímetros. También se esperan vientos del oeste de entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas cercanas a los 90 kilómetros por hora.

El Consejo Provincial de Educación suspendió las clases presenciales

La alerta también modificó el funcionamiento de las escuelas en la cordillera neuquina. El Consejo Provincial de Educación resolvió suspender preventivamente las actividades presenciales en todos los establecimientos de los Distritos Educativos III, IV y IX.

La decisión alcanza a las comunidades educativas de Los Lagos, Cordillera de Huiliches, Cordillera de Lácar y el sur de Aluminé. El objetivo es evitar traslados por rutas y caminos que podrían verse afectados por las intensas lluvias y proteger a estudiantes, docentes, auxiliares y familias hasta que mejoren las condiciones.

Desde el organismo educativo indicaron que cualquier actualización sobre la continuidad de las clases será comunicada exclusivamente a través de los canales oficiales del Gobierno de Neuquén y del propio Consejo Provincial de Educación.

El Parque Nacional Lanín suspendió actividades y cerró todas sus áreas

El organismo dispuso el cierre de todas las áreas protegidas y la suspensión de las actividades turísticas, recreativas y de la circulación interna dentro del parque. Desde la administración aclararon que los sectores volverán a habilitarse automáticamente una vez que finalice la alerta y las condiciones meteorológicas permitan retomar las actividades con seguridad.

Aunque los espacios permanecerán cerrados al público, el cuerpo de Guardaparques y las Centrales Operativas del ICE (Incendios, Comunicaciones y Emergencias) continuarán de guardia para responder ante cualquier situación que requiera asistencia. Al mismo tiempo, solicitaron a residentes y visitantes seguir únicamente la información difundida por los canales oficiales.

Villa La Angostura reforzó el monitoreo y pidió evitar los traslados

En Villa La Angostura, la Municipalidad informó que mantiene un monitoreo permanente junto con los organismos de emergencia. El municipio pidió a la población extremar las precauciones y evitar desplazamientos durante las horas de mayor intensidad del temporal.

Las autoridades recomendaron no circular por sectores inundados ni acercarse a arroyos y cauces de agua, debido al riesgo de crecidas repentinas y deslizamientos de tierra. También recordaron que las condiciones pueden cambiar rápidamente y que es fundamental respetar todas las indicaciones emitidas por los equipos de emergencia.

Las recomendaciones apuntan a reducir riesgos durante el temporal

Entre las principales sugerencias figura no realizar actividades al aire libre, evitar viajar por rutas de montaña y consultar permanentemente los pronósticos y alertas del Servicio Meteorológico Nacional antes de iniciar cualquier recorrido.

En las zonas urbanas también aconsejaron revisar techos, chapas y otros elementos que puedan desprenderse por el viento. Para quienes tenían previsto navegar, el Parque Nacional Lanín recordó que las salidas deben suspenderse mientras persistan las condiciones adversas y recomendó consultar previamente el estado de situación con Prefectura Naval Argentina.

Con el alerta roja vigente, la prioridad de los organismos provinciales y municipales pasa por reducir la circulación y minimizar la exposición de vecinos y turistas. Las próximas decisiones dependerán de la evolución del temporal y de las evaluaciones que se realicen durante las próximas horas en toda la cordillera neuquina.