Un avance que se ve en la calzada

La Ruta Provincial 13 empezó a mostrar cambios concretos. Esta semana se inició la aplicación de microaglomerado asfáltico en el tramo que une Zapala con Primeros Pinos, una vía central para moverse hacia la cordillera neuquina.

Se trata de una intervención sobre sectores que ya habían sido reparados. Ahora, con esta nueva capa, la superficie queda más uniforme, lo que permite una conducción más estable y un desgaste menor del pavimento.

Más seguridad y mejor circulación

Mientras avanza el microaglomerado, los equipos también trabajan en paralelo con bacheo, recalce de banquinas y acondicionamiento general de la calzada.

El objetivo es simple: que el camino esté en mejores condiciones para quienes lo usan todos los días, desde vecinos de la zona hasta quienes viajan por trabajo o turismo.

Desde el área técnica explicaron que estas tareas “permiten mejorar la superficie de rodamiento y prolongar la vida útil del pavimento”.

Un tramo clave para conectar destinos

El sector intervenido abarca unos 50 kilómetros entre Zapala y Primeros Pinos. Es un punto estratégico dentro del Corredor del Pehuén, ya que conecta la zona centro de la provincia con destinos turísticos como Villa Pehuenia.

Por eso, cada mejora en esta ruta tiene un impacto directo en la circulación y en la actividad de toda la región.

Un plan más amplio en marcha

Las tareas forman parte de un esquema mayor que apunta a recuperar y mantener la red vial pavimentada. Incluye intervenciones en más de 1.100 kilómetros de rutas en toda la provincia.

En el caso de la Ruta 13, los trabajos avanzarán de manera progresiva y dependerán de las condiciones del clima, un factor clave para poder aplicar correctamente el material.

Un cambio que impacta en el día a día

La mejora no es solo técnica. Se traduce en viajes más previsibles, menos desgaste para los vehículos y mejores condiciones para llegar a destino.

En una zona donde la conectividad define gran parte de la actividad, cada tramo que se pone en valor empieza a marcar una diferencia concreta.