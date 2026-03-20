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Viernes 20 de Marzo, Neuquén, Argentina
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Del 21 al 24 de marzo

La Feria de las Naciones desembarca en espacio Duam con sabores, artesanías y grandes precios

Feria de las Naciones, un evento que recorre distintas ciudades del país acercando culturas, sabores y productos de todo el mundo, llega a Neuquén con una propuesta única para toda la familia. 

Por Facundo Julio

Redactor secciones Espectáculos y Sociedad. Productor del programa La Segunda Mañana por AM550 y Otro Dato por 24/7 Canal de Noticias.
Viernes, 20 de marzo de 2026 a las 14:04
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La reconocida Feria de las Naciones, un evento que recorre distintas ciudades del país acercando culturas, sabores y productos de todo el mundo, llega a Neuquén con una propuesta única para toda la familia. Del 21 al 24 de marzo, en el espacio Duam, el público podrá disfrutar de un verdadero paseo de compras a cielo abierto, con entrada libre y gratuita, abierto todos los días de 11 a 23 horas.

La feria reúne expositores de diferentes países, entre ellos Paraguay, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Senegal y Brasil, ofreciendo una experiencia multicultural que combina tradición, gastronomía y comercio.

Durante las cuatro jornadas, los visitantes podrán recorrer una amplia variedad de stands con precios directos de fábrica, donde encontrarán artesanías locales y regionales, patio de comidas con sabores típicos, indumentaria, calzado, bazar, electrónica, bijouterie, artículos escolares y mucho más.

Además, la feria ofrece la posibilidad de comprar tanto por mayor como por menor, convirtiéndose en una oportunidad ideal tanto para el público general como para comerciantes.

Con una trayectoria que la posiciona como una de las ferias itinerantes más convocantes del país, la Feria de las Naciones invita a vivir una experiencia diferente, donde la diversidad cultural y las oportunidades de compra se combinan en un mismo lugar.

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