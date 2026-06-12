Las máquinas siguen trabajando en Rincón del Río y el cambio ya se nota en gran parte del barrio. Calles que hasta hace poco eran de tierra hoy aparecen cubiertas por nueva carpeta asfáltica, mientras continúan las tareas para completar una de las intervenciones urbanas más grandes de los últimos años en ese sector de Neuquén.

Según informó la Municipalidad, la obra podría quedar finalizada dentro de aproximadamente 45 días, siempre que las condiciones climáticas acompañen.

El proyecto forma parte del Plan Orgullo Neuquino, el programa que contempla la pavimentación de 3.000 cuadras en distintos puntos de la ciudad.

Cada semana se suman nuevas cuadras

Este jueves, el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, recorrió el barrio y confirmó que durante esta semana quedarán terminadas cerca de 10 nuevas cuadras asfaltadas.

“Estamos avanzando muy bien”, señaló el funcionario al explicar que, de las 100 cuadras previstas en esta etapa, ya solo quedan 20 por ejecutar.

Además del asfalto, la obra incluyó trabajos previos que muchas veces no se ven, pero que son clave para el funcionamiento del barrio, como desagües pluviales, movimiento de suelo y cordones cuneta.

“Todo lo que es infraestructura pluvial está terminado, solo restan algunos ajustes en una cámara”, explicó Nicola.

El cambio también pasa por abajo de la calle

Una de las particularidades del proyecto es que no solo se avanzó con la pavimentación. Antes de colocar la carpeta asfáltica, se realizaron obras estructurales para evitar problemas futuros vinculados al drenaje y al escurrimiento del agua.

Actualmente continúan los movimientos de suelo y la colocación de asfalto en los sectores pendientes, mientras se completan algunos cordones cuneta.

Desde el municipio remarcaron que el objetivo es consolidar una urbanización integral y no solamente pavimentar calles aisladas.

Obras que avanzan en distintos barrios

Mientras Rincón del Río entra en su etapa final, la Municipalidad mantiene otros frentes de trabajo activos en distintos sectores de Neuquén.

En la urbanización Bosch ya avanzan con colocación de carpeta asfáltica, mientras que en el sector Z1 continúan las tareas de cordón cuneta como paso previo a la pavimentación.

También sigue creciendo el Paseo Costero en Confluencia, donde estiman terminar el tramo entre El Chocón y Aguado dentro de un mes y medio.

A eso se suma la última etapa de asfaltado en el barrio Círculo Policial, donde buscan completar la totalidad del sector.